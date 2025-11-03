Cerrar X
Nuevo León

Respalda Waldo Fernández protestas contra aseguradoras

El senador ofreció apoyo a los ciudadanos que denuncian negativas de pago por parte de aseguradoras tras accidentes viales

  • 03
  • Noviembre
    2025

El senador Waldo Fernández expresó su respaldo a los ciudadanos que participaron en la protesta de este lunes por el incumplimiento de diversas aseguradoras que se han negado a cubrir pagos y servicios después de que un ciudadano sufre un accidente vial.

El senador señaló que los manifestantes no han podido acceder a pagos de reparación o atención médica tras este tipo de accidentes.

“Esto es un ejemplo más de cómo las aseguradoras no cumplen con sus obligaciones. En Nuevo León hay compañías que cobran cuotas, pero cuando llega la desgracia, cuando llega el accidente, simplemente no cumplen”, señaló el Senador.

Fernández también reiteró que acompañará y respaldará a quienes exigen que las aseguradoras respondan y dejen de lucrar con la necesidad y vulnerabilidad de las familias.

“Mi respaldo absoluto para quienes hoy no encuentran respuesta y han tenido que tomar las calles para ejercer presión. No están solas y no están solos”, añadió.

Por último, el senador afirmó que su oficina recibirá casos, documentación y testimonios de quienes estén enfrentando este tipo de abusos. 


