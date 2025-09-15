Cerrar X
Nuevo León

Restos en hieleras pertenecen a tres hombres: Fiscalía

El hallazgo se registró el pasado viernes 12 de septiembre sobre la carretera de cuota Reynosa–Monterrey, en el municipio de Cadereyta

  • 15
  • Septiembre
    2025

La Fiscalía estatal confirmó que los restos humanos encontrados en el interior de tres hieleras abandonadas sobre la carretera de cuota Reynosa–Monterrey a la altura del kilómetro 36, corresponden a tres hombres.

El hallazgo se registró el pasado viernes 12 de septiembre, luego de que un reporte a la central de radio movilizara a los elementos de Fuerza Civil.

Al llegar al sitio, los oficiales detectaron sobre el camellón central tres hieleras, varias bolsas negras de plástico y una extremidad sobresaliendo de una de ellas, una mano humana, lo que obligó a acordonar de inmediato el área.

La localización ocurrió frente a una empresa de transportes, muy cerca de la Refinería de Pemex y de la desviación hacia el Cereso de Cadereyta.

El sitio fue resguardado por un despliegue de Fuerza Civil, incluida una unidad blindada tipo Black Mamba, además de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y corporaciones municipales, mientras agentes ministeriales esperaban la llegada del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales.

Ese mismo día se informó que dentro de las hieleras había bolsas con restos humanos, aunque en ese momento no se precisó a cuántas personas pertenecían ni su identidad.

Ahora, con la actualización de la corporación estatal, se establece que se trataba de tres hombres.

Las investigaciones continúan bajo resguardo de la Fiscalía estatal, que busca determinar la identidad de las víctimas y el origen de este hecho violento.


