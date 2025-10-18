Cerrar X
Nuevo León

Retira 'Leones en Acción' 40 toneladas de basura en el río

  • 18
  • Octubre
    2025

Con una destacada participación ciudadana y empresarial, la más reciente jornada sabatina de limpieza en el Río Santa Catarina logró la impresionante recolección de 39.4 toneladas de residuos y 33 llantas, sumando un total de 507 horas de voluntariado.

En el esfuerzo conjunto se sumaron más de 200 voluntarios provenientes de instituciones educativas como la Universidad de Monterrey (UDEM), el Tecnológico de Monterrey y el CONALEP, así como personal de la empresa Spirax Sarco.

La iniciativa, que forma parte de las actividades continuas de saneamiento del cauce, también contó con la colaboración de dependencias clave como Agua y Drenaje de Monterrey, Limpia León, la Secretaría del Medio Ambiente y Simeprode.

DJI_20251018092211_0209_D.JPG

Daniel Acosta, Secretario de Participación Ciudadana, resaltó la importancia del compromiso cívico con el entorno natural. “Participar también es cuidar, y el Río Santa Catarina es símbolo de nuestra historia y de nuestra identidad”, afirmó.

El Secretario aprovechó para agradecer y convocar a la ciudadanía: “Gracias a los más de 4 mil 600 voluntarios, escuelas y empresas que se han sumado a este esfuerzo ciudadano. Aprovecho para invitar a quienes aún no lo han hecho a vivir la experiencia de cuidar lo que es de todas y todos e inscribirse a través de nuestras redes sociales y marcando al 070”.

DJI_20251018092156_0204_D.JPG

Violetta Farías, Coordinadora de Leones en Acción, destacó la continuidad del programa, señalando que el voluntariado ya acumula 13 semanas continuas de limpieza en el cauce del río.

Por su parte, el Subsecretario de Gestión Integral del Aire, Javier González Alcántara, subrayó que la Participación Ciudadana es un elemento crucial para alcanzar la meta de declarar al Río Santa Catarina como área natural protegida.

A la jornada también asistieron Victor Martínez, Subsecretario de Vinculación Ciudadana; México Villarreal, Gerente de la Secretaría Técnica de Simeprode, y Erika Monter, Regidora en San Pedro Garza García, mostrando el respaldo interinstitucional a la causa ambiental.

20251018_092011.jpg


