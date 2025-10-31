Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Nuevo León

Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL

Personal del titular de seguridad federal, Omar García Harfuch, asegura dos toneladas de precursores de cristal y detienen a 6 personas

  • 31
  • Octubre
    2025

Dos mega narcolaboratorios, ubicados en Escobedo, Nuevo León, en los que se producían precursores químicos para la elaboración de la droga conocida como cristal, fueron “reventados” por elementos de la Secretaría de Seguridad Federal y Protección Ciudadana (SSFPC), en colaboración con la policía municipal de ese municipio y de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

En en sitio, según información oficial, se decomisaron más de dos toneladas de acetato de plomo, que es el principal ingrediente para sintetizar la droga conocida como cristal,  y las cuales estaban por enviarse a Sinaloa, Durango y Michoacán, para su fabricación final y distribución.

8314c93f-3f4c-4496-b05e-37392b85ddf5.jpg

La investigación que fue encabezada por SSFPC que dirige Omar García Hafuch dio como resultado la detención de seis personas, las dos toneladas del material, equipo de sintetización y el aseguramiento de dos inmuebles.

4adfd952-5e7d-42c7-8282-533df57e82a7.jpg
Entre los detenidos está uno de los llamados cocineros de la droga, que es la persona que se encarga del proceso químico.

“La sustancia cristalina de las muestras analizadas, corresponden a acetato de plomo, ingrediente que sirve para sintetizar el P-2-P (fenil-2-propanona).

“Esta es una sustancia susceptible de vigilancia, ya que es utilizada para la elaboración o síntesis de la metanfetamina, es decir, el fenil-2-propanona (P-2-P), al ser precursor directo, pasa a ser metanfetamina”, indica un reporte oficial al que El Horizonte tuvo acceso.

El primer cateo ocurrió el pasado 16 de octubre, pero apenas trascendió este viernes. 

1c9abc20-37bc-4924-86d1-0161f1e38ce2.jpg

Este se llevó a cabo en una bodega ubicada en la calle Quinta Avenida, número 304, de la colonia Parque Industrial Escobedo, donde se aplicó la orden de cateo 16939/2025, otorgada por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal de Nuevo León.

“Los detenidos y lo asegurado, fueron puestos a disposición del ministerio público adscrito a la Unidad de Narcomenudeo y Alto Impacto perteneciente a la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León y, en espera de cuantificación de objetos”, señala el reporte.

f3e515a1-2786-4afe-a737-924961383a84.jpg

En este lugar fue donde se detuvieron a cinco hombres y una mujer.

EH OJOS (5).png

Derivado de ese cateo, al día siguiente se ejecutó la orden  de cateo 17047/2025 en otra bodega cercana ubicada en calle Cucharas, sin número, a un costado del número 100-B, de la misma colonia de Escobedo.

2704a1ab-fd92-436d-8695-48894054c028.jpg

Ahí se aseguraron una bodega dividida en cinco secciones donde había una oficina , tótems con líquido, calderos y hornos (utilizados comúnmente para la elaboración de drogas sintéticas).

8da58f77-b6e4-432a-951f-34147ec6d0b3.jpg

En la sección dos había tótems y bidones con líquidos, tambos de plástico (algunos con líquido), tina de aluminio, calderos, hornos y destiladores que comúnmente se utilizan para la elaboración de drogas sintéticas.

d2896cb2-b64b-41e6-9f91-86ca3b25ed4c.jpg

En la tres también había tótems con líquido, un transformador de energía y dos mezcladoras para sustancias químicas.

698dc4b0-ad0b-47dc-9bcd-ea74f4b5e041.jpg

En ala cuatro se decomisaron tambos de plástico conectados con mangueras a destiladores, tinas de plástico, costales con sustancia sólida y tótems.

a69859d2-b067-4cfc-8d4a-b8bb406a40cb.jpg

En el área cinco había una oficina, bidones con líquidos, costales con sustancia sólida, tambos con residuos de sustancia color negro, un caldero, un horno para la elaboración comúnmente de drogas sintéticas y un montacargas.

b617a71b-3e0d-444f-835e-a683c9b9cc8b.jpg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T104000_452_2238bada7d
El mes más bajo en lo que va del 2025: Secretaría de Seguridad NL
Whats_App_Image_2025_10_30_at_8_36_53_PM_d4d68444a8
Inaugura Samuel cancha 'El Cerrito' en Condominios Constitución
Whats_App_Image_2025_10_30_at_8_28_36_PM_4eb3693985
Brinda Miguel Flores atención integral a mujeres de NL
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_31_at_10_59_22_PM_0406292ca4
Noche de Halloween llena calles de Monterrey con fiesta y dulces
G4p_Hmke_WIA_At_M7_I_fdde582618
Buscará Fuerza Regia título de la LNBP ante Diablos
G4lo_3bao_A_Axxc5_0261eb1ba0
México propone al APEC un plan ante desafíos de IA y demográficos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_29_T182605_144_0d590d7cb4
Senado aprueba Ley de Ingresos 2026 por más de 10 billones
FOTO_3_1e751fe6ab
Con altar de muertos, honra Escobedo a sus oficiales caídos
nl_benito_juares_caso_ysabella_d8b782a81f
Abren juicio penal a exdirector jurídico por caso Ysabella
publicidad
×