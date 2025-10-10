Cerrar X
Revisa IMSS avance de hospitales en NL que costarán $3,200 mdp

Ambas obras forman parte del programa de expansión del IMSS que busca fortalecer la atención médica en los estados con mayor demanda

  • 10
  • Octubre
    2025

Funcionarios del IMSS verificaron los avances de la construcción de dos hospitales que tienen en ejecución en el estado.

Con una inversión superior a $3,200 millones de pesos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dijo que avanza en la construcción de dos importantes obras hospitalarias en Nuevo León que, una vez concluidas, beneficiarán a más de 370,000 derechohabientes en el estado.

La delegada del IMSS en Nuevo León, Miralda Aguilar Patraca, y la titular nacional de Infraestructura del Instituto, Ana de Gortari Pedroza, encabezaron este viernes recorridos de supervisión por los proyectos ubicados en Juárez y Santa Catarina, donde se constataron los avances de ambas edificaciones.

WhatsApp Image 2025-10-10 at 9.05.08 PM.jpeg

En el municipio de Juárez, el IMSS construye la Unidad de Medicina Familiar 74, con una inversión de $212 millones de pesos, la cual atenderá a 70,000 derechohabientes de la zona.

El nuevo inmueble contará con 10 consultorios de Medicina Familiar, cinco de Medicina Preventiva, áreas de Estomatología, Nutrición, Laboratorio, Rayos X, Ultrasonido y Atención Médica Continua, además de generar 170 empleos para personal de salud y administrativo.

En Santa Catarina, el recorrido incluyó el Hospital General Regional, uno de los proyectos más grandes del IMSS en el norte del país, con una inversión cercana a $3,000 millones de pesos.

WhatsApp Image 2025-10-10 at 9.05.09 PM (1).jpeg

El hospital contará con 312 camas, 39 especialidades médicas y quirúrgicas, y beneficiará a 300,000 derechohabientes del poniente de la zona metropolitana.

“Estas inversiones representan un compromiso firme con la salud y el bienestar de las familias nuevoleonesas”, destacó Aguilar Patraca, al subrayar que los nuevos espacios permitirán descongestionar las unidades existentes y mejorar la calidad de los servicios.

WhatsApp Image 2025-10-10 at 9.05.09 PM (2).jpeg


