Revisarán autos con placas foráneas en Nuevo León

Debido a que, según el secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Escamilla, “una parte importante de los robos” se relaciona con vehículos que portan placas foráneas, a partir del fin de semana se implementará un operativo de revisión de este tipo de autos.

“De conformidad con esta mesa se ha determinado este fin de semana iniciar un operativo con especial énfasis en el monitoreo de vehículos que no portan placas del estado de Nuevo León. Derivado de un análisis que hemos tenido en tareas de seguridad, se ha observado que una parte importante de los robos se encuentran relacionados con vehículos con placas foráneas o que no son placas de Nuevo León”, anunció el funcionario.

El acuerdo se llegó durante la última Mesa de Seguridad, en la que participan autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo Fuerza Civil, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Y es que además de que estas placas se asocian con ciertos delitos, el Instituto de Control Vehicular (ICV) informó que actualmente circulan alrededor de 600,000 autos con placas de otros estados, y que el 90% de ellos pertenece a residentes de Nuevo León. Además, entre 68,000 y 88,000 vehículos continúan transitando con placas vencidas del diseño 2011.

“Es por ello que en operativos conjuntos, junto con las corporaciones de tránsito, estaremos revisando que los conductores de estos vehículos cuenten con la documentación correspondiente”, agregó Escamilla.

Se desconoce en qué puntos de la zona metropolitana se realizarán estás revisiones o si será de manera arbitraria.

Cabe recordar que la semana pasada, la titular de la Oficina Ejecutiva del Gobierno del Estado, Mariela Saldívar, presentó un nuevo sistema digital para facilitar el registro de vehículos con placas foráneas, disponible en los portales icvnl.gob.mx y nlinea.nl.gob.mx.

El trámite consiste en un prerregistro en línea; si la documentación se encuentra en orden, el usuario será canalizado a una delegación habilitada para concluir el proceso y recibir sus placas de Nuevo León. En caso contrario, el sistema lo dirigirá a un Módulo de Revisión.

