Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_24_at_4_44_53_PM_36bcb58d94
Nuevo León

Revisarán autos con placas foráneas en Nuevo León

El acuerdo se dio en la última Mesa de Seguridad, en la que participó autoridad de los tres niveles, incluyendo Fuerza Civil, FGJ, Guardia Nacional y Ejército

  • 24
  • Octubre
    2025

Debido a que, según el secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Escamilla, “una parte importante de los robos” se relaciona con vehículos que portan placas foráneas, a partir del fin de semana se implementará un operativo de revisión de este tipo de autos.

“De conformidad con esta mesa se ha determinado este fin de semana iniciar un operativo con especial énfasis en el monitoreo de vehículos que no portan placas del estado de Nuevo León. Derivado de un análisis que hemos tenido en tareas de seguridad, se ha observado que una parte importante de los robos se encuentran relacionados con vehículos con placas foráneas o que no son placas de Nuevo León”, anunció el funcionario.

El acuerdo se llegó durante la última Mesa de Seguridad, en la que participan autoridades municipales, estatales y federales, incluyendo Fuerza Civil, la Fiscalía General del Estado, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

Y es que además de que estas placas se asocian con ciertos delitos, el Instituto de Control Vehicular (ICV) informó que actualmente circulan alrededor de 600,000 autos con placas de otros estados, y que el 90% de ellos pertenece a residentes de Nuevo León. Además, entre 68,000 y 88,000 vehículos continúan transitando con placas vencidas del diseño 2011.

WhatsApp Image 2025-10-24 at 2.53.59 PM.jpeg

“Es por ello que en operativos conjuntos, junto con las corporaciones de tránsito, estaremos revisando que los conductores de estos vehículos cuenten con la documentación correspondiente”, agregó Escamilla. 

Se desconoce en qué puntos de la zona metropolitana se realizarán estás revisiones o si será de manera arbitraria. 

Cabe recordar que la semana pasada, la titular de la Oficina Ejecutiva del Gobierno del Estado, Mariela Saldívar, presentó un nuevo sistema digital para facilitar el registro de vehículos con placas foráneas, disponible en los portales icvnl.gob.mx y nlinea.nl.gob.mx.

El trámite consiste en un prerregistro en línea; si la documentación se encuentra en orden, el usuario será canalizado a una delegación habilitada para concluir el proceso y recibir sus placas de Nuevo León. En caso contrario, el sistema lo dirigirá a un Módulo de Revisión.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

cb2e9f3d_465a_4424_b580_17790639a0be_a411d3e4cc
Aseguran cámara de videovigilancia irregular en Reynosa
AP_25298437347334_36ef67ca9e
Buscan en Londres a reo liberado por error tras agredir a menor
dhs_9f9add472b
Clausuran taller involucrado en incendio de colonia Zimix
publicidad

Últimas Noticias

AP_25298671442681_fac3a1181d
Trump condiciona diálogo con Putin al fin de la guerra en Ucrania
eta_e745ea3480
Norris domina la última práctica; Piastri mantiene ligera ventaja
EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T140559_424_ca009c5625
Isaac del Toro conquista el Nacional de Ruta en Ensenada
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×