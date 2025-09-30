Rinde Farah Informe que Mauricio dejó pendiente

A una semana del fallecimiento del alcalde Mauricio Fernández Garza, su presencia se mantuvo viva en el Primer Informe Municipal, encabezado por el encargado de Despacho, Mauricio Farah Giacoman, quien esta tarde rendirá protesta como alcalde sustituto para concluir la administración 2024-2027.

La sesión solemne se realizó en la Sala de Cabildo, a un costado del despacho que durante cuatro trienios ocupó Fernández Garza, edil emanado del PAN. El acto de rendición de cuentas se transformó en un homenaje póstumo: se colocó un retrato del exalcalde, se proyectó un video con parte de su legado y se ofreció un minuto de aplausos en su memoria.

Entre los asistentes estuvieron presentes dos de sus hijos, Max y Vanessa, además de funcionarios, invitados y ciudadanos, aunque muchos tuvieron que permanecer fuera del recinto por falta de espacio.

Farah Giacoman entregó el documento oficial a la nueva secretaria del Ayuntamiento, Mercedes Zorrilla, y destacó que el informe recoge los resultados obtenidos durante los casi 12 meses en los que Fernández Garza estuvo al frente de su cuarto mandato.

En su mensaje, el encargado de Despacho resaltó el “blindaje” aplicado por Fernández en cinco ejes estratégicos: Seguridad, Movilidad, Desarrollo Social, Urbano y Servicios Públicos.

Subrayó que gracias a la visión del fallecido edil, San Pedro se consolidó como “el municipio más seguro y con mejor calidad de vida de México”. Mencionó que los robos disminuyeron en un 27 por ciento, que nueve de cada diez ciudadanos se sienten seguros, y que el nivel de confianza en la policía municipal alcanzó un 93 por ciento.

“Este es el blindaje que Mauricio Fernández siempre defendió para su municipio. Mauricio dio su vida por San Pedro… es una tarea de más de 35 años”, afirmó Farah.

Entre las obras y proyectos más relevantes destacó el inicio de la interconexión San Pedro-Monterrey, la reubicación de Los Tubos y, sobre todo, los avances en materia de seguridad.

Esta tarde, a las 15:45 horas, Farah Giacoman rendirá protesta como alcalde sustituto, con el compromiso de continuar el proyecto que Fernández Garza encabezó hasta sus últimos días de vida.

Comentarios