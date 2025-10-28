Rinde homenaje Miguel Flores a su abuelo por sus 90 años

Rodeado de su familia, el empresario don Florencio Flores Aguirre, abuelo del secretario general de Gobierno, Miguel Flores Serna, celebró su cumpleaños número 90.

La conmemoración fue marcada por el reconocimiento a una vida dedicada al trabajo, la honestidad y el fomento de la unidad familiar, de acuerdo con el secretario.

Uno de los mensajes más significativos fue el dedicado por su nieto, quien expresó su profunda admiración y gratitud por el ejemplo de vida de don Florencio.

“Hoy cumple años mi abuelo Florencio. Un hombre que ha dedicado su vida a cosechar lo más valioso que tengo: la familia. Mi abuelo Florencio me enseñó que el éxito se construye a base de trabajo y esfuerzo, pero también que la familia se cuida, se protege y se guía. Hoy mi abuelo cumple 90 años, pero sé que su legado será eterno e inmortal. Larga vida don Florencio Flores Aguirre”, compartió Flores.

Nacido en 1935 en la comunidad de Lazarillos, en Allende, don Florencio forjó desde joven una trayectoria marcada por la tenacidad.

Sus inicios como comerciante, transportando ropa, calzado, frutas y legumbres desde Monterrey, sentaron las bases de una carrera empresarial destacada por el esfuerzo y la honestidad.

Actualmente, don Florencio es un empresario reconocido a nivel nacional, y su compañía es líder en el sector de transporte de carga.

Su trayectoria, indicaron, se ha consolidado como un ejemplo de trabajo por Nuevo León, valores que continúan inspirando a su familia y a quienes han tenido la oportunidad de conocer su historia.

El impacto de su labor trasciende el ámbito empresarial. Fue reconocido por el gobierno estatal por su trayectoria y compromiso con el desarrollo económico y social de la región con una placa conmemorativa junto al monumento a Ignacio Allende, ubicado en la Carretera Nacional.

De acuerdo con el secretario, don Florencio, al celebrar sus nueve décadas de vida, deja un claro ejemplo de que la dedicación y el valor de los lazos familiares perdurarán por generaciones en la historia de Nuevo León.

