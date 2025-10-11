Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_11_T091553_082_1c4fb6f6cf
Nuevo León

Rumbo al Mundial, vamos 'en tiempo y forma': Samuel García

A través de redes sociales, el mandatario estatal anunció la construcción de diversas edificaciones, como el nuevo aeropuerto o el Parque de Agua

  • 11
  • Octubre
    2025

El gobernador de Nuevo Léon, Samuel Alejandro García Sepúlveda aseguró que se encuentran "en tiempo y forma" previo a la Copa Mundial 2026.

Como parte de su cuarto informe de gobierno, el mandatario estatal afirmó que buscan ser "la mejor sede del mundial" con la instalación de más de 300 canchas de fútbol y el nuevo Parque Fundidora para que se considere como la casa sede del mejor Fan Fest de México.

También detalló que se realizará el nuevo aeropuerto, la nueva aeropista con vuelos directos nacionales e internacionales, además de los avances en las líneas 4 y 6 del metro. 

"Nuevo León rumbo al Mundial, vamos en tiempo y forma" exclamó García Sepúlveda.

Además, anunció la construcción del Nuevo Parque del Agua, así como nuevos corredores verdes para beneficio de la ciudadanía como parte de la preparación del estado ante la llegada de la Copa a la entidad.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T092014_685_91f65d7be9
Nuevo León está "en tiempo y forma" en Movilidad: Samuel García
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T144011_715_4f9f9d34cd
Asiste Samuel García a presentación del balón de Mundial 2026
image00001_4_71711529fd
Recorre Samuel García avances en obra de Torre Rise
publicidad

Últimas Noticias

G3_Bku_E6_WIA_Abu_QH_b8e7b1c8a5
Colombia humilla 4-0 a México y exhibe al 'Vasco'
Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
Katy_Perry_5874c02a2e
Confirman relación entre Katy Perry y Justin Trudeau
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_34_23_AM_a06fac1037
Incumplen con indemnización a empleados de empresa Trazzo
Whats_App_Image_2025_10_10_at_1_36_45_AM_a64c451afb
Alerta en Tampico por palizada del río Pánuco
G28_E_Pd_XQAA_Ueig_aa66b6e69d
Se hunde el icónico barco 'Marigalante' de Puerto Vallarta
publicidad
×