Ruta 232 suspende parcialmente servicio en García y Escobedo

Grupo Enlace informó qué la Ruta 232 restringirá su servicio hasta las 7 de la tarde en la colonia San Martín, en García y en sectores de la Avenida Las Torres en Escobedo, debido a recientes actos de vandalismo contra sus unidades en esas zonas.

De acuerdo con la empresa, en los últimos dos días, tres unidades han sido dañadas, lo que ha generado riesgos tanto para los usuarios como para los operadores, además de afectar la frecuencia del servicio por las reparaciones necesarias.

La administración del transporte pidió a los usuarios cuidar las unidades y mostró disposición para reactivar el recorrido normal una vez que se garantice la seguridad, reiterando que la decisión busca proteger la integridad de pasajeros y conductores.





