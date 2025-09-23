Cerrar X
Nuevo León

Sale Juan Ignacio Barragán de AyD; entra Ortegón Williamson

Barragán no se desligará de AyD, pues asumirá el nuevo rol como Titular de la Dirección Adjunta, continuando así con su labor en el organismo

  • 23
  • Septiembre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que Juan Ignacio Barragán deja la dirección general de los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) y en su lugar designó a Eduardo Ortegón Williamson.

También se informó que Barragán no se desliga del AyD; asumirá el nuevo rol como Titular de la Dirección Adjunta, continuando así con su labor en el organismo.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 7.27.06 PM (1).jpeg

Tras la entrega de su nombramiento, el gobernador instruyó a Ortegón Williamson a dedicarse por completo a sus nuevas funciones al frente del organismo operador del agua.

Además, Ortegón Williamson preside el Consejo de Cuenca del Río Bravo.

WhatsApp Image 2025-09-23 at 7.27.06 PM.jpeg

Es Ingeniero Químico y Administrador por el ITESM Campus Monterrey, y posee maestrías en Dirección de Empresas y Administración Pública. Además, ha cursado una especialidad en Derecho Energético y diplomados en Dirección de Organismos Operadores de Agua. 

Actualmente, cursa un doctorado en Ciencias Administrativas.


