Sampetrinos polemizan por acciones contra proyecto inmobiliario

Algunos vecinos de alrededor del lugar celebraron y aseguraron estar aliviado de que por fin se frenó el proyecto de condominios de lujo, Torres Ysabella, que durante este fin de semana comenzó a ser demolido.

Otros la perciben como un exceso con tintes políticos de parte del alcalde Miguel Treviño.

Dicho proyecto, propiedad de la firma Inmobiliaria ZDEC, del empresario Federico Othón Zambrano Salas, conocido como “Pico” Zambrano, fue detenido por el cabildo de San Pedro, luego de que los regidores y síndicos detectaron al menos 50 observaciones que cuestionan la legitimidad del proyecto, es decir, los permisos de construcción.

Al respecto, Enrique Burguete, fundador del colectivo ProMontaña, dijo que la demolición es una acción excesiva, sobre todo cuando la construcción estaba ya a punto de terminar.

Estamos viéndolo más como un capricho, un capricho del alcalde en turno, ya que esta obra está prácticamente al 80% de avance.

"El alcalde Miguel Treviño se ha ensañado con varios ciudadanos, como ya vimos en caso de un ciudadano al que le clausuró su casa allá en Valle de San Ángel", acusó.

En ese sentido, Burguete advirtió que el desarrollador puede interponer acciones legales contra el actuar municipal, y que en ese caso el ayuntamiento deberá enfrentar una investigación.

"Si se da la sentencia de que el derecho privado tuvo la razón el municipio va a incurrir con daños y prejuicios con sus penalidades respectivas, tanto para los regidores como para el alcalde", dijo.

Las torres de departamentos Ysabella, del desarrollador Federico Othón Zambrano Salas, comenzaron a demolerse luego de que el viernes el cabildo revocó ocho permisos del proyecto, esto, bajo el argumento de que para obtenerlos la obra presentó información falsa.

Se dicen aliviados

Algunos vecinos de San Pedro se dicen estár a favor de que este edificio desaparezca, pues desde hace tiempo estaban en contra de que se ubicara sobre el cerro de la Loma Larga.

De igual forma, indicaron que el punto no era ideal para una construcción de ese tipo que consiste en dos torres de 21 y 23 pisos, para 136 departamentos, debido a que la base contaba con huecos, y en algún momento la construcción se pudo venir abajo, afectando los domicilios contiguos.

No contaban con los debidos permisos, pero de alguna manera se fueron dando los acontecimientos y la construcción.

"Hubo quejas por parte de los propios vecinos porque al parecer no es un suelo firme, hay huecos, entonces es un gran peligro que de pronto la edificación se venga abajo” Federico Ortiz, vecino de la colonia Fuentes del Valle.

Y sostuvo que los vecinos vivían con miedo por antecedentes similares.

“El temor de los vecinos de que esto diera una tragedia. Anteriormente… Subiendo la loma, donde está Monte Capitolio, hubo derrumbes porque no hay un suelo firme, sobre todo en ese lugar”, relató.

Las acciones de la demolición dieron inicio desde este viernes y habitantes de la colonia Fuentes del Valle, expusieron que llegaron más de una decena de unidades a obstruir el paso y sin responder a los cuestionamientos de los vecinos.

Media calle que da a la entrada de los trabajos, está acordonada por uniformados y unidades policiales de San Pedro, hecho que los vecinos reprobaron.

Faramalla, por así decirlo eran de 10 a 12 unidades, para qué tantas… Aparte, una señora pasó de acá vecina mía, y se detuvo para ver qué había pasado, y si no de manera prepotente, si no de la mejor manera le dijeron que no podía, que siguiera adelante. Señor. Yo solamente quiero saber qué es lo que está pasando.

"Entonces, por parte del municipio de San Pedro, la conducta de los oficiales, para mí, no fue la más adecuada", acusó.

Este viernes, el cabildo de San Pedro revocó los permisos de construcción de Torres Ysabella por estar basados en información falsa, por lo que de inmediato procedieron a su demolición.

Para el analista Gilberto Marcos, el actuar de la autoridad se debe replicar con mayor frecuencia en toda el área metropolitana de Monterrey.

Y es que, dijo, si un proyecto de la magnitud como Ysabella presenta anomalías desde un comienzo se debe venir abajo y no regularizase sobre la marcha permitiendo un ambiente de permisividad en materia de desarrollo urbano.

Tiene que ser de manera continua y permanente para que realmente permee en aquellos que violen las reglas, o donde haya permisos irregulares, porque muchos dicen ‘oye, yo sí tengo permiso’, deberíamos tener estos constantes ejemplos para que no haya violaciones.

Ese proyecto nació irregular desde un principio, esta no es la primera administración que ha estado tratando de revertir esos permisos que se dieron de manera sospechosa desde un origen.

"En el caso particular de desarrollos de dimensiones como estas, pues sí de plano hay que llegar a estos extremos, y ni modo, claro que hay afectación de inversionistas y demás, pero él responsable es el que ejecutó la obra”, consideró el analista.

Con información de Brian Jiménez y David Cázares

