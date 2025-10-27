Samuel buscará transformar pedreras en áreas verdes

Tras las recientes clausuras a pedreras por infringir límites en áreas naturales protegidas, el gobernador Samuel García puso sobre la mesa una propuesta para reformar y rehabilitar estos espacios de sobreexplotación natural.

La iniciativa busca readaptar las zonas afectadas por la extracción de materiales, transformando el devastado escenario en áreas de vegetación, parques urbanos y proyectos de paisajismo.

El mandatario estatal compartió la propuesta en sus redes sociales, acompañándola de imágenes que ilustran la posible reconversión.

“Les dejo acá unas propuestas que podemos hacer con estos espacios que infringen la ley. ¿Qué opinan de convertirlas en áreas verdes o como parte del paisaje de la ciudad?”, publicó García.

Las fotografías muestran el potencial cambio de un espacio actualmente árido y erosionado por la maquinaria a un entorno con césped y colorido.

Un tercer ejemplo sugiere el aprovechamiento de los muros rocosos generados por la extracción, proponiendo utilizarlos como un atractivo de "paisajismo natural" en la ciudad, lo que llevaría a la reasignación de uso de estos espacios, revirtiendo el daño ecológico mediante la reforestación y la creación de nuevos espacios públicos.

Comentarios