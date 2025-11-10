Samuel dejará ‘otro NL’ con récord en inversiones y seguridad

La administración del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, ha marcado sus cuatro años de gestión por una intensa agenda de obras de infraestructura que, según el mandatario, están dejando una "nueva cara" a la entidad.

Al presentar su Cuarto Informe de Gobierno, García resaltó una inversión superior a los $158,000 millones de pesos en el bloque de Movilidad, además de importantes avances en agua, salud y bienestar social.

Uno de los ejes centrales de la inversión es la mejora radical del sistema de transporte urbano.

El gobernador destacó la edificación de las Líneas 4 y 6 del Metro, un proyecto que resultará en el monorriel más largo del continente y el segundo más extenso del mundo.

A la expansión del sistema Metrorrey se suma la adquisición de una nueva flota de 4,000 camiones urbanos, incluyendo unidades Transmetro fabricadas en la entidad. García contrastó esta cifra con las poco más de 2,600 unidades que, según él, fueron heredadas de la administración anterior.

“Más de 158 mil millones de pesos hemos invertido en el bloque de movilidad. Hoy tenemos la nueva flota más grande del continente, con 4,000 nuevos camiones, y hoy en día transportamos a más de 2 millones de [usuarios] diarios en el transporte público”, sentenció García.

Además de las nuevas líneas de Metrorrey, el sistema de transporte estatal se conectará con el Tren del Norte, un proyecto federal que unirá Saltillo y García.

Respecto al abastecimiento de agua, el Gobernador informó con orgullo que las presas estatales se encuentran actualmente llenas. La presa de La Boca y Cerro Prieto están cerca del 100%, mientras que El Cuchillo se encuentra en su tope.

García confirmó la conclusión, en "tiempo récord", del Acueducto El Cuchillo II, una obra de 100 kilómetros. Aseguró que su meta es garantizar una reserva mínima del 25% del recurso hídrico, en línea con estándares internacionales.

“Terminamos en tiempo récord un acueducto de 100 kilómetros, El Cuchillo Dos... No le voy a dejar al siguiente gobernador o gobernadora una bronca de agua”, detalló el mandatario.

Durante su informe, el mandatario dijo que hubo una inversión en Fuerza Civil de $30,000 millones de pesos en cuatro años; se han comprado 1,100 patrullas; 100 black mambas; siete helicópteros y para el Mundial 2026 se llegará a 7,000 elementos; se han reducido delitos 70 por ciento.

“Hoy es la mejor policía del país”, exclamó el gobernador, recibiendo los aplausos de los invitados que se dieron cita en el Showcenter Complex este domingo.

En materia ambiental, Nuevo León ha dado pasos decisivos al crear su primera Secretaría del Medio Ambiente. Los esfuerzos se reflejan en la procuración de justicia, con 60 personas ya condenadas por delitos ambientales. Además, se han sembrado 800,000 árboles, con la meta de alcanzar 1 millón de ejemplares previo al Mundial de 2026, y se ha renovado la totalidad de las estaciones de monitoreo ambiental. Estos esfuerzos han contribuido a que el 80% de los días de 2025 registren una buena calidad del aire.

En el ámbito social, Nuevo León es el primer estado en ofrecer cobertura universal contra el cáncer infantil a través del programa Oye para la sordera de niños.

El informe también destacó la creación de infraestructura de bienestar como el Hospital Infantil más grande del país y un Centro de Atención para el Autismo.

Apoyos a familias con 1,334 escuelas de jornada ampliada, donde los niños reciben uniformes, calzado, desayuno y comida.

También presentó el proyecto Distrito Infantil en Guadalupe, que incluye la edificación de 20 villas infantiles, un nuevo edificio de terapias, un comedor, y que estará ubicado frente al Hospital Infantil y la nueva Procuraduría de Niños.

García concluyó que esta serie de proyectos impactan directamente en áreas clave como la movilidad, la salud, la seguridad, los espacios públicos y el medio ambiente, transformando la infraestructura del área metropolitana.

Nuevo León registra crecimiento económico del 4.8% en cuatro años

El gobernador Samuel García Sepúlveda presumió en su Cuarto Informe de Gobierno los resultados económicos históricos, destacando que Nuevo León no solo se consolida como el principal motor económico de México, sino que su ritmo de crecimiento se compara con el de potencias globales.

García Sepúlveda subrayó que en solo cuatro años, el estado ha alcanzado un crecimiento económico del 4.8%, una cifra similar a la de países como India y China.

Atribuyó este dinamismo a un gobierno que "facilita y ayuda", y a la sinergia con la comunidad empresarial.

El mandatario destacó el nivel histórico de inversión extranjera directa (IED) captada, asegurando que la entidad ha recibido $115,000 millones de dólares a través de 423 proyectos de inversión, gracias a la simplificación de leyes.

“Somos el motor económico de México. Aquí se consolidó la industria, y este estado va a pelear para seguir siendo el puntero en materia económica”, afirmó ante empresarios, alcaldes y legisladores.

El mandatario compartió que el dinamismo económico se traduce en la generación de 400,000 nuevos empleos en su gestión. Además, destacó los logros claves en estos cuatro años de su administración.

El estado se mantiene como el primer lugar nacional en exportaciones gracias a iniciativas como el Green Corridors, con una apertura estimada de dos a tres empresas por semana.

También el gobierno apoya a pequeñas y medianas empresas con créditos de hasta $30 millones de pesos para que puedan consolidarse e ingresar al mercado de exportación.

Resaltó el apoyo destinado a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), al señalar que se han otorgado más de 8 mil 500 millones de pesos a más de 3 mil Pymes, con el propósito de fomentar la productividad y la generación de empleo local.

Con estos resultados, el mandatario aseguró que Nuevo León es el epicentro económico del país, proyectando un futuro con "más empleo" y "más inversiones" que mantendrán a la entidad a la vanguardia.

El gobernador durante el informe mostró las empresas y los montos de este 2025.

El resto de los 115,000 millones de dólares se han dado con inversiones desde octubre del 2021 hasta el 2024, informó la Secretaría de Economía.

Este cuarto informe cerró con el compromiso de mantener la estabilidad económica y promover la llegada de más proyectos a la entidad.

