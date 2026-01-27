Samuel García confirma reanudación de clases tras frente frío
Samuel García informó que este miércoles se normalizan las clases en Nuevo León tras el frente frío y recordó que el viernes inicia un megapuente de cuatro días
Tras la disipación del frente frío que afectó a Nuevo León, el gobernador Samuel García anunció que a partir de este miércoles se reanuda la asistencia normal a clases en todo el estado.
El mandatario señaló que, pese a las bajas temperaturas registradas en los últimos días, las condiciones climáticas ya permiten el regreso a las aulas, aunque exhortó a la población a seguir abrigándose y mantenerse atenta a las indicaciones oficiales.
Asistencia escolar durante el frío
Samuel García detalló que durante los días más fríos la asistencia escolar fue del 82%, y destacó que en algunas zonas del área metropolitana se registraron temperaturas de hasta menos 2 grados centígrados.
"Muy bien, pues hoy la asistencia a escuelas fue del 82%. Fueron dos días muy fríos. Hoy, por ejemplo, hubo zonas de la zona metropolitanaque estuvieron a menos dos grados", apuntó el gobernador.
Clases y megapuente
El gobernador recordó que miércoles y jueves habrá clases con normalidad, ya que a partir del viernes inicia un megapuente de cuatro días consecutivos, derivado del último viernes del mes y el lunes inhábil.
"Por cierto, ya nada debe faltar porque viene Puente Largo, derivado de que es el último viernes de cada mes y que el lunes es inhabil, vienen cuatro días consecutivos de puente. Así que, chiquitines, jóvenes, sí hay que ir a clases miércoles y jueves", dijo el mandatario estatal.
Las actividades escolares se reanudarán el martes siguiente.
Finalmente, hizo un llamado a estudiantes y padres de familia a aprovechar los días de clases previos y disfrutar de manera responsable el próximo fin de semana largo.
