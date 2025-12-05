Samuel García da la bienvenida a países que jugarán en Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, "adelantó" la bienvenida a los equipos que jugarán en el estado durante la Copa del Mundo de 2026, donde Guadalupe será sede de cuatro partidos con el Estadio Monterrey.

Los equipos que tendrán a la Sultana del Norte como sede son Países Bajos, Japón, Túnez y el equipo ganador del Repechaje B de la UEFA (Ucrania, Suecia, Polonia o Albania).

Además de estos conjuntos, debido a que Monterrey tendrá un juego de Dieciseisavos de Final, recibirá a la selección que termine segundo lugar del Grupo C, conformado por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

García Sepúlveda asistió al sorteo de la Fase de Grupos, celebrado en Washington, D. C., Estados Unidos, desde donde mostró su especial entusiasmo por recibir a Países Bajos, escuadra que tradicionalmente viste de naranja.

“Nos tocó Holanda ‘La Naranja Mecánica’ al Grupo F. Viene además otro europeo que pase el repechaje, Japón y Tunicia (Túnez). Desde ahorita aprovecho para decirle a ‘La Naranja Mecánica’ bienvenidos a Nuevo León, el estado más naranja de toda la República”, expresó el mandatario estatal.

Un Mundial para la historia

Cabe mencionar que es la primera ocasión que la Copa Mundial se lleva a cabo en tres países sede: México, Estados Unidos y Canadá; por lo que la nación azteca será la primera que alberga la competición tres veces.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró también este hecho histórico, el cual será muy complicado de replicar, al menos en el corto plazo.

“Estamos orgullosos y orgullosas de recibir por tercera vez la Copa Mundial. México es un país extraordinario, bello, mágico y millones visitarán nuestra nación”, señaló Sheinbaum Pardo.





Comentarios