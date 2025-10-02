Samuel García: el gobernador mejor evaluado según encuesta

Samuel García Sepúlveda es el gobernador mejor evaluado del país, al alcanzar el 71% de aprobación ciudadana en la 67 edición del ranking de gobernadores de México, de acuerdo con la encuesta nacional de CERESEARCH.

Este resultado posiciona al gobernador de Nuevo León en el primer lugar del listado, superando a la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez (70%), y al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta (67%).

El sondeo de CERESEARCH, que se realizó del 23 al 30 de septiembre de 2025 mediante 19,200 entrevistas telefónicas, evaluó el desempeño del gobernador en áreas fundamentales como seguridad, empleo, finanzas estatales y combate a la pobreza, además de su capacidad general de gobierno.

De acuerdo con autoridades estatales, los altos índices de aprobación del gobernador de Nuevo León no se limitan a CERESEARCH, ya que otras mediciones nacionales también lo colocan entre los líderes políticos con mayor respaldo y conocimiento.

En la MetaMetrics realizada el 4 de septiembre, el gobernador se ubicó en el tercer lugar nacional con un 64% de aprobación.

En la encuesta de Enkoll, el mandatario estatal figura entre los seis políticos más conocidos de México, con un 43% de reconocimiento.

Además, se colocó en el cuarto lugar en opinión positiva a nivel nacional.

Con estos resultados, se informó, el gobernador de Nuevo León afianza su imagen como el mandatario con mayor respaldo ciudadano en su estado.

