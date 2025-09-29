Samuel García: Escobedo es clave para Nuevo León

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, aseguró que este municipio es estratégico para el desarrollo del estado al ser la entrada del norte hacia Monterrey.

Durante el Cuarto Informe de Gobierno del alcalde Andrés Mijes, el mandatario estatal reconoció el trabajo de Mijes y destacó la coordinación que ambos gobiernos han mantenido en los últimos cuatro años para impulsar proyectos de beneficio ciudadano.

“Cuando dice el alcalde que coordinados trabajamos mejor, yo creo que Escobedo es el mejor ejemplo. Aquí en Escobedo, el alcalde Mijes y un servidor llevamos 4 años, y vienen proyectos que van a transformar completamente esta ciudad. Escobedo es clave para el Estado, es el municipio de entrada del norte de la ciudad de Monterrey”, expresó García Sepúlveda.

El gobernador detalló obras en materia de movilidad e infraestructura, entre ellas el Tren del Norte, proyecto impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum y que contará con una estación en Escobedo, la entrega del triángulo distribuidor norte, la reestructura de rutas de transporte público con camiones nuevos y la instalación de parabuses.

Agregó que también se trabaja en la remodelación de la avenida Uno Norte, la pavimentación de la carretera a Laredo, así como en la mejora de calles, arterias principales y el periférico.

En materia de seguridad, García reconoció la reducción de entre 50 y 80 por ciento en los delitos de alto impacto en Escobedo durante la gestión de Mijes.

Por su parte, el alcalde agradeció al gobernador por su presencia y respaldo, subrayando que la coordinación entre estado y municipio ha dado resultados palpables para la ciudadanía.

“Con usted compartimos una convicción esencial: al gobierno se le sirve con energía, con cercanía y con resultados nacidos de la coordinación. Cuando el estado y los municipios trabajamos juntos, la metrópoli gana tiempo y calidad de vida. Gobernador, gracias, porque con usted hemos demostrado que las diferencias y la pluralidad caben, pero los acuerdos que benefician a la gente pesan más”, afirmó Mijes.

