Samuel García firma reformas a sanciones contra maltrato animal

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García, firmó este lunes dos decretos para aumentar las sanciones en contra de quienes cometan crueldad animal y daños al medio ambiente.

En compañía del Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, el mandatario estatal compartió en redes sociales que firmó dichos documentos para aumentar las penas en cada uno de los casos.

El primer decreto estipula una reforma al Código Penal para castigar hasta con nueve años de prisión a aquellos que reincidan en cometer algún delito contra el ambiente y el maltrato animal.

"Es una reforma al Código Penal para subir las penas. Ya estamos hartos" expresó García Sepúlveda.

El segundo constatará que las sanciones aumentarán, en caso de que se capture y difunda la evidencia, cuando se ejerza el maltrato hacia los animales. Dicha pena también incrementará si se cuenta con la presencia algún niño o adolescente.

"Las sanciones y penas de cárcel se van a incrementar si quién comete el delito, además graba en video o imagen la crueldad animal y lo sube a redes. Porque estos graciosos, encima de que cometen un delito [...] la suben, como estos que alcoholizaron a un perro o cuando ahorcan gatos" haciendo referencia al video difundido en el que le dan alcohol a un canino en el municipio de Aramberri.

García afirmó que aquel que se atreva a cometer un delito de esta índole, tendrá la pena reformada.

"Aquí quien se mete con un animal, se va a la cárcel. Si esta grabado o en presencia de niños, más años de cárcel para que aprendan con una medida disuasiva de que en Nuevo León no se meten con los animales" recalcó.

Comentarios