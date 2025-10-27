Cerrar X
EH_CONTEXTO_25_04b651bb86
Nuevo León

Samuel García firma reformas a sanciones contra maltrato animal

El mandatario estatal compartió en redes sociales el momento en que los documentos se firmaron para aumentar dichas penas

  • 27
  • Octubre
    2025

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García, firmó este lunes dos decretos para aumentar las sanciones en contra de quienes cometan crueldad animal y daños al medio ambiente.

En compañía del Secretario General de Gobierno, Miguel Flores, el mandatario estatal compartió en redes sociales que firmó dichos documentos para aumentar las penas en cada uno de los casos.

El primer decreto estipula una reforma al Código Penal para castigar hasta con nueve años de prisión a aquellos que reincidan en cometer algún delito contra el ambiente y el maltrato animal.

"Es una reforma al Código Penal para subir las penas. Ya estamos hartos" expresó García Sepúlveda.

El segundo constatará que las sanciones aumentarán, en caso de que se capture y difunda la evidencia, cuando se ejerza el maltrato hacia los animales. Dicha pena también incrementará si se cuenta con la presencia algún niño o adolescente.

"Las sanciones y penas de cárcel se van a incrementar si quién comete el delito, además graba en video o imagen la crueldad animal y lo sube a redes. Porque estos graciosos, encima de que cometen un delito [...] la suben, como estos que alcoholizaron a un perro o cuando ahorcan gatos" haciendo referencia al video difundido en el que le dan alcohol a un canino en el municipio de Aramberri.

García afirmó que aquel que se atreva a cometer un delito de esta índole, tendrá la pena reformada.

"Aquí quien se mete con un animal, se va a la cárcel. Si esta grabado o en presencia de niños, más años de cárcel para que aprendan con una medida disuasiva de que en Nuevo León no se meten con los animales" recalcó.

 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_28_at_12_57_41_AM_6375179ac9
Monterrey condecora a 115 elementos de seguridad
Whats_App_Image_2025_10_28_at_1_04_36_AM_dd8c65d0e9
Rinde homenaje Miguel Flores a su abuelo por sus 90 años
nl_waldo_fernandez_1_ae8a2c827f
Denuncian discriminación por omisión contra niña con autismo
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_27_at_5_11_01_PM_a2d7721da0
Trabajadores de Correos de México inician 'huelga silenciosa'
finanzas_exportaciones_5d2beb9fcb
Ni los aranceles ‘tumban’ a las exportaciones mexicanas
dia_de_muertos_dfdf37cf58
Día de Muertos dejará una derrama de $50,000 millones de pesos
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
acb347a6_6408_470b_a939_6c7ea27a7637_261d49a179
Bailan 500 mujeres en Apodaca por lucha contra el cáncer de mama
publicidad
×