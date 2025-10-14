Samuel García inaugura Mundialito Escolar 2025 en Guadalupe

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, inauguró la Segunda Edición del Mundialito Escolar 2025-2026 en la Escuela Primaria “Adolfo Prieto” de Guadalupe.

La justa deportiva, que busca fomentar el deporte, la convivencia y los valores entre estudiantes, contará con la participación de alrededor de 450 equipos y 5 mil alumnos de preescolar, primaria y secundaria.

Durante la ceremonia, García Sepúlveda destacó que Guadalupe será el epicentro del Mundial 2026 y resaltó los avances en infraestructura, como pavimentación, corredores verdes, renovación del Metro y construcción de nuevas escuelas y parques.

“Vamos a dejar la ciudad como nueva; Guadalupe será el epicentro del Mundial aquí en el Estadio de los Rayados”, afirmó el Mandatario estatal. Además, recordó que ya se han inaugurado 318 canchas, reafirmando el compromiso de su gobierno con el deporte y la educación.

El Gobernador estuvo acompañado por el Presidente Municipal de Guadalupe, Héctor García García, autoridades estatales y municipales, así como Julio Valdez, representante de FIFA en Nuevo León.

El Alcalde anunció incentivos para las escuelas ganadoras: 50 mil pesos para el primer lugar, 25 mil para el segundo y tabletas para los finalistas. También anticipó un convenio que permitirá a cuatro equipos representar a Guadalupe en competencias internacionales.

Tras la ceremonia y la fotografía oficial, García Sepúlveda dio la patada inaugural y participó en una cascarita con los alumnos, junto al Alcalde y ex jugadores de Rayados, Severo Meza y Jesús “La Flecha” Zavala, actuales funcionarios de deportes del municipio.

“En el deporte nos formamos y nos formamos en grande, porque las niñas y los niños de mi ciudad pueden soñar en grande como se lo merecen”, destacó el Presidente Municipal.

