Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_13_T185954_485_544b7f9e2b
Nuevo León

Samuel García llega al informe con 85 % de aprobación

Una encuesta de Territorial revela que 85 % de los ciudadanos aprueba la gestión del gobernador, destacando obras y programas sociales

  • 13
  • Octubre
    2025

A pocos días de rendir su cuarto informe de gobierno, el gobernador Samuel García Sepúlveda llega con niveles de aprobación elevados, de acuerdo con un estudio de la empresa Territorial, que le otorga el respaldo del 85%de la población.

El ejercicio, realizado del 5 al 10 de octubre por la casa encuestadora, evaluó la percepción ciudadana sobre el desempeño del mandatario estatal. 

Según los resultados, la mayoría de los entrevistados aprueba la gestión del gobernador.

De acuerdo con el reporte de Territorial, los encuestados atribuyen la buena percepción del gobierno estatal a obras de infraestructura como las Líneas 4 y 6 del Metro, los proyectos viales en curso, así como a los programas sociales y de salud implementados en la actual administración.

La encuesta se realizó de manera presencial en distintos municipios del estado, con la pregunta:

“En próximos días, el gobernador del estado rendirá su cuarto informe de gobierno. ¿Aprueba usted su desempeño?”

El resultado: 85% respondió que sí aprueba y el resto dijo no estar de acuerdo con su gestión.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

2dac2a0d_e438_4e5f_9b4d_575a41f2d469_cf496376b5
Nuevo micrositio permite consultar el cuarto informe de NL
EH_FOTO_VERTICAL_8_067498f3ee
'Nuevo León, vamos en tiempo y forma': Samuel García
EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T130549_377_fc44324232
Nombrará 'Tren del Golfo de México' a ruta CDMX-Nuevo Laredo
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_canasta_basica_8037e3f909
‘Respiran’ precios en NL: inflación se ubica en 3.35%
finanzas_gasolina_refineria_d68a53837d
México produce más del doble de gasolina de lo que importa
finanzas_aranceles_242f6f3166
Pagan consumidores de EUA aranceles impuestos por Trump
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_11_at_10_17_32_PM_1_77dc21ab48
'Siete Siglos de Grandeza de Tenochtitlán' llega a Monterrey
EH_DOS_FOTOS_2025_10_12_T095101_137_a9bb2b3b76
Tiroteo en bar deja cuatro muertos y 20 heridos en Estados Unidos
EH_UNA_FOTO_2025_10_12_T135233_194_f4ee0f47d9
Lanza Mijes llamado para apoyar a familias afectadas en Veracruz
publicidad
×