Samuel García llega al informe con 85 % de aprobación

A pocos días de rendir su cuarto informe de gobierno, el gobernador Samuel García Sepúlveda llega con niveles de aprobación elevados, de acuerdo con un estudio de la empresa Territorial, que le otorga el respaldo del 85%de la población.

El ejercicio, realizado del 5 al 10 de octubre por la casa encuestadora, evaluó la percepción ciudadana sobre el desempeño del mandatario estatal.

Según los resultados, la mayoría de los entrevistados aprueba la gestión del gobernador.

De acuerdo con el reporte de Territorial, los encuestados atribuyen la buena percepción del gobierno estatal a obras de infraestructura como las Líneas 4 y 6 del Metro, los proyectos viales en curso, así como a los programas sociales y de salud implementados en la actual administración.

La encuesta se realizó de manera presencial en distintos municipios del estado, con la pregunta:

“En próximos días, el gobernador del estado rendirá su cuarto informe de gobierno. ¿Aprueba usted su desempeño?”

El resultado: 85% respondió que sí aprueba y el resto dijo no estar de acuerdo con su gestión.

