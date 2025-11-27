Samuel García presenta obras en Nuevo León previo al Mundial 2026

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, presentó los avances de 34 obras públicas, de las cuales diez forman el “top 10” que el estado planea entregar antes del Mundial 2026.

Según el mandatario, todos los proyectos serán un legado permanente y no un gasto temporal por la justa deportiva.

Los 10 megaproyectos que Nuevo León tendrá listos para el Mundial 2026

1. El monorriel más largo del continente

El proyecto estrella es la construcción del nuevo sistema de metro, compuesto por las líneas 4 y 6, que duplicará la red de 38 a más de 80 kilómetros.

La Línea 6 conectará directamente con el Aeropuerto Internacional de Monterrey, mientras que la Línea 4 incluirá estaciones clave como Obispado, donde se levanta la torre más alta de América Latina, con un skydeck en el piso 100.

"El primero es la obra pública más grande en la historia de Nuevo León, que hoy emplea a 4 mil personas directas, estamos construyendo el monorriel más largo del continente, son dos líneas del metro, la línea 4 y la línea 6. Con esta obra vamos a duplicar el sistema de metro de la ciudad, va a pasar de 38 kilómetros a más de 80", dijo. "La línea 6 va a tener como destino nuestro aeropuerto, es decir, ya la ciudad de Monterrey van a poder moverse en metro desde el aeropuerto a toda la red de metro", señaló.

2. Renovación total del transporte público

El gobernador anunció la renovación de los 4 mil camiones que operan en la ciudad. Todas las unidades tendrán WiFi, aire acondicionado, botón de pánico y conexión al SINTRAM.

Mencionó que para enero llegarán los últimos 600 autobuses, con lo que todas las rutas estarán modernizadas para el Mundial.

"Ya en enero terminan de llegar los últimos 600 y tendremos en la ciudad todas las rutas de transporte público reestructuradas, todas con camiones nuevos, internet, wifi, por supuesto, clima para nuestra ciudad de Monterrey, todas conectadas al Sintram, todas con botón de pánico", expresó.

3. Blindaje de la seguridad estatal

Nuevo León presumirá una nueva Fuerza Civil, con cuarteles, helicópteros, incluidos dos Black Hawks, patrullas y una División Carretera.

García aseguró que el estado logró una reducción del 81% en delitos durante 2025.

"Al igual que la Ciudad de México estamos haciendo inversiones históricas, nuestra nueva Fuerza Civil para el mundial va a blindar completamente nuestro estado. Este edificio es el cuartel general que está justo en frente de la estación Obispado, en el mero centro de Monterrey", manifestó.

4. La renovación del Parque Fundidora

Cabe señalar que el icónico parque será ampliado y conectado por las líneas 3, 4 y 6 del metro. Tendrá capacidad para 120 mil personas, ideal para recibir el FanFest más grande en la historia del Mundial, con conciertos, pantallas gigantes y gastronomía local.

"Pues nuestro nuevo Parque Fundidora, nuestro orgullo, donde fue el inicio de la industria hace un siglo. Hoy es el gran parque de la ciudad, lo estamos remodelando, ampliando, va a llegar la línea 3, 4 y 6 del metro a este gran Parque Fundidora y es ahí donde vamos a romper el récord Guinness", expresó.

5. Un nuevo parque de 100 hectáreas frente al estadio

El llamado Parque del Agua, del tamaño de Fundidora, estará ubicado frente al Estadio de Rayados, sede mundialista.

Cabe mencionar que será un espacio símbolo de la recuperación hídrica del estado.

"Recuerden que Nuevo León, hace años batallamos con el agua. Hoy tenemos el tema resuelto. Agradezco al presidente Andrés Manuel (López Obrador) que nos ayudó muchísimo con la presa y el acueducto. Y como símbolo estamos construyendo un parque de 100 hectáreas, igual de grande que el parque Fundidora" detalló.

6. Corredor verde del estadio al FanFest

Un corredor peatonal y ciclista conectará el Estadio BBVA con Fundidora en menos de cuatro kilómetros, incluso los visitantes podrán trasladarse a pie, en bici o en metro en menos de diez minutos.

"Una gran noticia para Nuevo León y todos los turistas que vayan es que del estadio al FanFest se pueden ir caminando, son menos de cuatro kilómetros. Vas a tener en Guadalupe el Estadio de Rayados, el nuevo Parque del Agua, un corredor verde, puedes irte en metro, puedes irte en carro, pero si quieres caminar, carrioles, cubre el bici, puedes llegar al Parque Fundidora donde estará el FanFest", señaló.

7. Parque lineal bajo la Línea 4

Los espacios bajo el nuevo monorriel se convertirán en un parque lineal de siete kilómetros, enlazando la Macroplaza, el Paseo Santa Lucía y Fundidora, con nuevos puentes en Morones Prieto y Constitución.

"El séptimo proyecto es que debajo de la línea cuatro del metro, que es nueva y es un monoriel elevado, toda la parte de abajo, la superficie la vamos a convertir en un parque lineal de siete kilómetros que va a conectar, por supuesto, la Macroplaza, el Paseo Santa Lucía y Fundidora, pero todo a un lado del Río Santa Catarina para tener una mejor vista al Río Vivo que tenemos en Nuevo León", comentó.

8. Nuevos parques y presas remodeladas

Entre los proyectos destaca el nuevo malecón de la Presa de La Boca, frente al centro de entrenamiento donde se concentrará una selección top. Además, el estado inaugurará diez parques adicionales.

"Vamos a inaugurar muchos parques, por ejemplo, esta es la Presa de la Boca, hicimos un nuevo malecón, aquí enfrente está el Centro de Rendimiento de Rayados donde van a estar las ciudades que nos toquen, pues ya el 5 de diciembre sabremos qué país viene y sabemos que va a ser un top cinco", expresó. "Uno de ellos va a estar concentrado entrenando frente a esta presa y por eso quisimos dejarla como nueva y aquí enumeramos 10 parques más nuevos que va a tener Nuevo León para el turismo y para que también se goce el tema de pesca y de presas", exclamó.

9. 500 canchas para los “mundialitos”

Por otra parte el estado construirá 500 canchas, de las cuales ya suman 355 terminadas, independientes de las municipales y federales.

"Nuevo León, el estado por sí solo, está construyendo 500 canchas, llevamos ya 355, además de las municipales o federales, este es el compromiso por sí solo del estado. Y por último, el punto 10, pues es la conectividad", declaró.

10. Conectividad internacional al máximo

Se presume la nueva Aduana Colombia y la carretera Gloria–Colombia, que facilitarán el cruce desde Estados Unidos. Además el mandatario estatal mencionó que el Aeropuerto de Monterrey se remodelará completamente y ya ofrece vuelos directos a Madrid, París, Tokio, Corea del Sur, Panamá y prácticamente todas las sedes de Estados Unidos y Canadá.

"Hay un llamado triángulo dorado entre Dallas, Houston y Monterrey, donde en esa región va a haber más de 16 juegos, estamos esperando muchos paisanos y a todos les decimos vénganse por la nueva aduana, que es la aduana Colombia, y vénganse a Monterrey por la nueva carretera Gloria Colombia. Entonces, para toda la conectividad de los Estados Unidos a Monterrey y viceversa, tenemos hoy una nueva aduana, que es la segunda en mayor recaudación del país, obviamente fronteriza, una nueva carretera, siguiente, y el nuevo aeropuerto", señaló. "El aeropuerto de la ciudad de Monterrey se está remodelando completamente, va a tener muchos nuevos vuelos. Por ejemplo, acaban de anunciar el nuevo vuelo a Madrid, a París, a Tokio, Corea del Sur, Panamá y todas las sedes de Estados Unidos y Canadá tienen ya vuelo directo. Entonces, quien llegue a la ciudad de Monterrey en este aeropuerto, pues va a tener metro, va a tener camión, ruta o va a poder irse en su automóvil o en auto de sitio", manifestó.

Destaca resultados obtenidos y necesidades previas a Mundial como presupuesto 2026

Al mencionar las obras en las que se invirtieron para la llegada del Mundial 2026 a la entidad, el gobernador mencionó que uno de los proyectos en los que se han invertido es la nueva Fuerza Civil con un cuartel general, 7,000 policías, divisiones nuevas, adquisición de unidades áreas como helicópteros, black mambas, además de 1,200 patrullas y nuevos destacamentos.

"Hemos blindado todo el Estado con destacamentos, con 10 helicópteros, vamos a tener dos Black Hawk listos. tenemos la división blindada, patrullas, nueva división carretera. [...] En seguridad nos ha ido muy bien presidenta, gracias por todo el apoyo. Nuevo León redujo 81% los delitos este 2025. Estamos listos y tenemos a Nuevo León blindado, para que haya paz y mucha tranquilidad en el Mundial" exclamó García Sepúlveda.

En tanto, también recordó sobre la escasez de agua sufrida en la entidad, el gobernador de Nuevo León agradeció al expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador por su apoyo durante la crisis. Por lo que se llevará a cabo la construcción de un parque similar al de Fundidora para convertirlo en símbolo de este acontecimiento.

El mandatario estatal afirmó que un país europeo considerado como de las grandes potencias de este deporte podría jugar en la Entidad, por lo que afirmó que la renovación de la presa fue para brindar una mejor imagen a dichos futbolistas.

"El 5 de diciembre sabremos que país viene y sabemos que va a ser un top 5. Puede ser España, puede ser Brasil, puede ser Argentina, puede ser Francia. Uno de ellos va a estar concentrado entrenando frente a esta presa y por ello, quisimos dejarla como nueva." detalló Samuel García.

El gobernador García Sepúlveda solicitó al Congreso del Estado su aprobación en favor del presupuesto 2026, el cual brindará los recursos necesarios para sustentar las obras necesarias para este evento deportivo, como la construcción de unidades de transporte público.

Afirmó que buscarán que el día miércoles que se dispute el tercer partido calendarizado, se convierta en asueto, en materia escolar con el fin de disminuir el tráfico vehícular, e instar a las empresas a que se lleve la jornada como Home Office o mediodía en el sector laboral.

Además, García Sepúlveda extendió la invitación a la presidenta de México a algunos de los dos partidos que se celebrarán en la entidad.

