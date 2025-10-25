Cerrar X
Samuel y Mariana inauguran mercado para emprendedoras locales

Con el mercado "Hecho en Nuevo León: Mujeres que Inspiran" el gobierno estatal busca seguir impulsando a las pequeñas y medianas empresas dirigidas por mujeres

  • 25
  • Octubre
    2025

El gobernador del estado, Samuel García, en conjunto con Mariana Rodríguez, titular de AMAR a Nuevo León, inauguraron la edición "Mujeres que inspiran" del Mercado Hecho en Nuevo León en la Nave Lewis del Parque Fundidora, con el objetivo de apoyar a las mujeres emprendedoras del estado.

El mandatario estatal destacó que su administración ha destinado $9,000 millones de pesos en créditos y programas para impulsar a las pequeñas y medianas empresas, especialmente lideradas por mujeres. 

image00002.jpeg

Además, se ofrecieron mastografías gratuitas y un descuento de 90% en registros de marca del IMPI para fomentar la formalización de los negocios.

"Todo eso está haciendo Nuevo León por las mujeres, apoyos, créditos, que sigan teniendo las mismas oportunidades que por décadas no se le dieron a las mujeres de Nuevo León" resaltó el gobernador.

image00005.jpeg

El evento reunió a más de 120 emprendedoras de distintos municipios del estado, consolidando a esta edición como un espacio para promover el talento y la creatividad de las mujeres neoleonesas, impulsando su participación en la economía local y fortaleciendo la comunidad emprendedora del estado.


Comentarios

