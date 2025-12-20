San Pedro invita a encender la Navidad con luces y láseres

El Municipio de San Pedro Garza García invita a las familias a disfrutar del espectáculo navideño de luces y láseres que se presenta en el Parque Rufino Tamayo, como parte de la agenda de actividades decembrinas en espacios públicos de la ciudad.

El encendido de la primera función se realizó este viernes, encabezado por el alcalde Mauricio Farah, quien invitó a la ciudadanía a vivir esta experiencia visual diseñada para disfrutarse en un ambiente seguro, ordenado y familiar.

“Cada hora va a ser el show, para que puedan con este espectáculo despedir el 2025 y recibir el 2026”, expresó el edil durante el arranque del evento.

Mensaje navideño a las familias

Durante su mensaje, el alcalde deseó a las familias sampetrinas una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, exhortándolas a compartir estas fechas en unión.

“Que la pasen muy bonito con su familia en casa y que todas sus metas se cumplan en 2026”, señaló.

Fechas y horarios del show

El espectáculo inició este viernes y tendrá funciones cada hora los días sábado 20 y domingo 21 de diciembre, en un horario de 18:30 a 22:30 horas.

Además, el 31 de diciembre se presentará una edición especial de Fin de Año, con funciones cada hora de 18:30 a 00:30 horas, para acompañar a las familias en la despedida de 2025.

El Municipio reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia y acudir con sus seres queridos a disfrutar de esta experiencia que llena de luz, celebración y espíritu navideño la temporada decembrina en San Pedro Garza García.

