Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
7a110430_ff12_40e0_a792_c8587a2fa99e_f2e01a2fe4
Nuevo León

San Pedro invita a encender la Navidad con luces y láseres

San Pedro Garza García invita a las familias a disfrutar de un espectáculo navideño de luces y láseres en el Parque Rufino Tamayo durante diciembre

  • 20
  • Diciembre
    2025

El Municipio de San Pedro Garza García invita a las familias a disfrutar del espectáculo navideño de luces y láseres que se presenta en el Parque Rufino Tamayo, como parte de la agenda de actividades decembrinas en espacios públicos de la ciudad.

El encendido de la primera función se realizó este viernes, encabezado por el alcalde Mauricio Farah, quien invitó a la ciudadanía a vivir esta experiencia visual diseñada para disfrutarse en un ambiente seguro, ordenado y familiar.

“Cada hora va a ser el show, para que puedan con este espectáculo despedir el 2025 y recibir el 2026”, expresó el edil durante el arranque del evento.

a339a125-b906-42e1-988f-5233d001558e.jfif

Mensaje navideño a las familias

Durante su mensaje, el alcalde deseó a las familias sampetrinas una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo, exhortándolas a compartir estas fechas en unión.

6fc5418b-ae71-4316-a1c6-821eb33fcc2b.jfif

“Que la pasen muy bonito con su familia en casa y que todas sus metas se cumplan en 2026”, señaló.

Fechas y horarios del show

El espectáculo inició este viernes y tendrá funciones cada hora los días sábado 20 y domingo 21 de diciembre, en un horario de 18:30 a 22:30 horas.

Además, el 31 de diciembre se presentará una edición especial de Fin de Año, con funciones cada hora de 18:30 a 00:30 horas, para acompañar a las familias en la despedida de 2025.

1069fb17-1159-4b78-877a-41bcabb08a7d.jfif

El Municipio reiteró el llamado a la ciudadanía a evitar el uso de pirotecnia y acudir con sus seres queridos a disfrutar de esta experiencia que llena de luz, celebración y espíritu navideño la temporada decembrina en San Pedro Garza García.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_20_T103539_282_8a76f0b3b1
Sheinbaum impulsa repavimentación en el oriente del Edomex
EH_UNA_FOTO_2025_12_19_T075353_998_34068eb067
CFE anuncia construcción de dos plantas solares en Coahuila
Whats_App_Image_2025_12_18_at_12_41_50_PM_7e9901c749
Roban notarías y oficinas de abogados en San Jerónimo, Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_2025_12_21_T131724_003_a594440255
Violencia y bloqueos paralizan accesos a Escuinapa
3c588f38_e5bd_4dc8_abcc_fd00ecff9f64_b62419f911
Telesecundarias de Tamaulipas celebran 50 años de historia
EH_UNA_FOTO_2025_12_21_T130219_015_b725e30877
Barcelona vence al Villarreal y es campeón de invierno
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_19_at_12_17_38_AM_67b3e60017
Regularización de placas foráneas desata debate en Nuevo León
despedida_de_javier_aquino_0eb0c6103f
Club Tigres despide a Javier Aquino de manera oficial
Image_Transformer_1_5ce0c4f96c
Se anuncia cierre temporal de contraflujo en Guadalupe
publicidad
×