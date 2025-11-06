San Pedro irá por más apoyos para obra de interconexión vial

El municipio de San Pedro sí contempla solicitar más dinero a la Fundación Montemayor para la construcción de la interconexión conocida como La Diana.

Esto debido a que ellos son los que tienen más terrenos en la zona y son de los más beneficiados por el “negociazo” inmobiliario que conllevará ese viaducto.

En entrevista con El Horizonte, el secretario general de San Pedro, Luis Susarrey, indicó que, si bien la obra será tripartita, entre su ayuntamiento, la Fundación Montemayor y el Estado junto a Monterrey, se buscará una mayor aportación por parte de la institución privada.

“Todas las miles de juntas que tuve de eso, es tripartita y es una parte de San Pedro, otra parte los privados y otra parte Monterrey/Estado; se podría ver esa posibilidad, sí, bien no es algo que se haya acordado, pero es algo que se puede hacer”, comentó Susarrey.

El principal acuerdo es que San Pedro aportará $540 millones de pesos; el estado, $200 millones; Monterrey, $160 millones de pesos y la Fundación Montemayor, $300 millones de pesos.

El Horizonte evidenció ayer que además de la noble intención de agilizar la vialidad de Valle Oriente y darle guerra a la crisis de movilidad que se vive en la zona, la Interconexión Vial La Diana que se edifica en San Pedro Garza García, Nuevo León, también será un “negociazo inmobilario” para el dueño de los predios por donde pasará la vía.

Y a pesar de esto, los ciudadanos pagarán mayoritariamente el costo de la obra con sus impuestos, pues el 75% se cubrirá con dinero que aportarán San Pedro, Monterrey y el estado, y apenas una cuarta parte será con recursos del “ganón” del proyecto, en este caso la Fundación Montemayor.

De acuerdo con estimaciones realizadas a partir de lo que calculan expertos que se apreciará el metro cuadrado (m²) en la zona, la probable ganancia de la Fundación Montemayor por aumento de plusvalía sería de $4,222 millones de pesos.

Y fundación Montemayor guarda silencio

Sobre el tema, se buscó a la Fundación Montemayor, pero Blanca Peña, una de las empleadas que son enlace de la empresa, dijo que no harían comentarios.

