Cerrar X
nl_interconexion_68bc30b6bc
Nuevo León

San Pedro irá por más apoyos para obra de interconexión vial

Luis Susarrey señaló que los $300 millones de pesos otorgados por los privados serán para construir el tramo que va dentro de sus terrenos

  • 06
  • Noviembre
    2025

El municipio de San Pedro sí contempla solicitar más dinero a la Fundación Montemayor para la construcción de la interconexión conocida como La Diana. 

Esto debido a que ellos son los que tienen más terrenos en la zona y son de los más beneficiados por el “negociazo” inmobiliario que conllevará ese viaducto. 

En entrevista con El Horizonte, el secretario general de San Pedro, Luis Susarrey, indicó que, si bien la obra será tripartita, entre su ayuntamiento, la Fundación Montemayor y el Estado junto a Monterrey, se buscará una mayor aportación por parte de la institución privada. 

“Todas las miles de juntas que tuve de eso, es tripartita y es una parte de San Pedro, otra parte los privados y otra parte Monterrey/Estado; se podría ver esa posibilidad, sí, bien no es algo que se haya acordado, pero es algo que se puede hacer”, comentó Susarrey.

nl-luis-susarrey.jpeg

El principal acuerdo es que San Pedro aportará $540 millones de pesos; el estado, $200 millones; Monterrey, $160 millones de pesos y la Fundación Montemayor, $300 millones de pesos.

El Horizonte evidenció ayer que además de la noble intención de agilizar la vialidad de Valle Oriente y darle guerra a la crisis de movilidad que se vive en la zona, la Interconexión Vial La Diana que se edifica en San Pedro Garza García, Nuevo León, también será un “negociazo inmobilario” para el dueño de los predios por donde pasará la vía.

Y a pesar de esto, los ciudadanos pagarán mayoritariamente el costo de la obra con sus impuestos, pues el 75% se cubrirá con dinero que aportarán San Pedro, Monterrey y el estado, y apenas una cuarta parte será con recursos del “ganón” del proyecto, en este caso la Fundación Montemayor.

De acuerdo con estimaciones realizadas a partir de lo que calculan expertos que se apreciará el metro cuadrado (m²) en la zona, la probable ganancia de la Fundación Montemayor por aumento de plusvalía sería de $4,222 millones de pesos.

Con ese dinero, basta y sobra para cubrir los $1,200 millones que costará la Interconexión, pero solo pondrá $300 millones de pesos, mientras que San Pedro aportará $540 millones de pesos; el estado, $200 millones y Monterrey, $160 millones de pesos.

Y fundación Montemayor guarda silencio

Sobre el tema, se buscó a la Fundación Montemayor, pero Blanca Peña, una de las empleadas que son enlace de la empresa, dijo que no harían comentarios.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

estudiantes_caminan_escuela1_9bf9443a01
Impulsa San Pedro caminatas seguras a la escuela
Whats_App_Image_2025_11_04_at_9_08_28_PM_5e8464d4f4
Pide alcalde de San Pedro paciencia a vecinos por obras
policia_rescata_bebe_8d2e6c95c1
Reconocen a policía en San Pedro por rescatar a bebé de incendio
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T135954_105_13029faeb0
Impulsa Nava cercanía de ciudadanía con C4 mediante visitas
EH_CONTEXTO_28_00ad6a57ea
Revisan medidas de seguridad en tiendas ante tragedia en Sonora
EH_UNA_FOTO_2025_11_06_T132812_673_7d3d0aabf7
Monterrey y Dallas comparten estrategias de vigilancia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×