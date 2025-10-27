San Pedro lanza transporte escolar para aliviar tráfico

Tras dos meses de prueba piloto, el Gobierno de San Pedro lanzó oficialmente su programa de transporte escolar, ya que buscan reducir el tráfico en el municipio.

Ahora, el proyecto, que inició con cuatro escuelas participantes, ahora se extenderá a más instituciones tanto públicas como privadas.

Durante la fase piloto participaron el Colegio Brillamont, el Colegio Liceo Anglo Francés, la Escuela Primaria Centenaria Ignacio Zaragoza y la Escuela Miguel Hidalgo.

Cada plantel contó con una unidad de transporte con capacidad para 19 menores,excepto Brillamont, que dispuso de dos, beneficiando actualmente a 100 familias sampetrinas.

El secretario general del municipio, Luis Susarrey, destacó que esta iniciativa busca dar respuesta a la crisis de movilidad que enfrenta el área metropolitana.

“Hace dos meses, ante la crisis de movilidad que vivimos en el área metropolitana, como municipio de San Pedro decidimos dar un paso al frente, poner el ejemplo, no nada más ser parte del problema ni opinar del problema, sino ser parte de la solución. El municipio de San Pedro comenzó un sistema de transporte municipal. Es cierto que es facultad del Estado, pero como municipio modelo tenemos que ir un paso al frente”, señaló.

Actualmente, el sistema opera con cinco rutas: dos en el Colegio Brillamont, una en el Liceo Anglo Francés, una en la Primaria Ignacio Zaragoza y una más en la Escuela Miguel Hidalgo. Cada ruta cuenta con un circuito que contempla paradas estratégicas, principalmente en plazas y parques públicos.

El programa ha generado gran interés, tanto de escuelas que buscan sumarse como de padres que desean el servicio para sus hijos. San Pedro cuenta con 49 escuelas públicas y 72 privadas, por lo que el reto será ampliar gradualmente la cobertura.

Susarrey adelantó que el municipio planea desarrollar esquemas de financiamiento público y privado para sostener y ampliar el proyecto:

“Eventualmente vamos a tener esquemas donde las empresas y los padres de familia puedan hacer aportaciones para ampliar el alcance del programa”, agregó.

