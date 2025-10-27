Cerrar X
EH_CONTEXTO_2025_10_27_T132840_122_31e9cf90b4
Nuevo León

San Pedro lanza transporte escolar para aliviar tráfico

Tras fase piloto de 2 meses, San Pedro amplía su programa de transporte escolar, beneficiando a más escuelas y familias con rutas seguras y planificadas

  • 27
  • Octubre
    2025

Tras dos meses de prueba piloto, el Gobierno de San Pedro lanzó oficialmente su programa de transporte escolar, ya que buscan reducir el tráfico en el municipio. 

Ahora, el proyecto, que inició con cuatro escuelas participantes, ahora se extenderá a más instituciones tanto públicas como privadas.

Durante la fase piloto participaron el Colegio Brillamont, el Colegio Liceo Anglo Francés, la Escuela Primaria Centenaria Ignacio Zaragoza y la Escuela Miguel Hidalgo.

Cada plantel contó con una unidad de transporte con capacidad para 19 menores,excepto Brillamont, que dispuso de dos, beneficiando actualmente a 100 familias sampetrinas.

7aa5e578-2333-434b-9860-96c5c4a10a94.jfif

El secretario general del municipio, Luis Susarrey, destacó que esta iniciativa busca dar respuesta a la crisis de movilidad que enfrenta el área metropolitana.

“Hace dos meses, ante la crisis de movilidad que vivimos en el área metropolitana, como municipio de San Pedro decidimos dar un paso al frente, poner el ejemplo, no nada más ser parte del problema ni opinar del problema, sino ser parte de la solución. El municipio de San Pedro comenzó un sistema de transporte municipal. Es cierto que es facultad del Estado, pero como municipio modelo tenemos que ir un paso al frente”, señaló.

Actualmente, el sistema opera con cinco rutas: dos en el Colegio Brillamont, una en el Liceo Anglo Francés, una en la Primaria Ignacio Zaragoza y una más en la Escuela Miguel Hidalgo. Cada ruta cuenta con un circuito que contempla paradas estratégicas, principalmente en plazas y parques públicos.

86420ada-7be8-4f0f-bd9a-af2f681428ea.jfif

El programa ha generado gran interés, tanto de escuelas que buscan sumarse como de padres que desean el servicio para sus hijos. San Pedro cuenta con 49 escuelas públicas y 72 privadas, por lo que el reto será ampliar gradualmente la cobertura.

Susarrey adelantó que el municipio planea desarrollar esquemas de financiamiento público y privado para sostener y ampliar el proyecto:

“Eventualmente vamos a tener esquemas donde las empresas y los padres de familia puedan hacer aportaciones para ampliar el alcance del programa”, agregó.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_28_at_12_57_41_AM_6375179ac9
Monterrey condecora a 115 elementos de seguridad
nl_waldo_fernandez_1_ae8a2c827f
Denuncian discriminación por omisión contra niña con autismo
Whats_App_Image_2025_10_28_at_1_04_36_AM_dd8c65d0e9
Rinde homenaje Miguel Flores a su abuelo por sus 90 años
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_10_27_at_5_11_01_PM_a2d7721da0
Trabajadores de Correos de México inician 'huelga silenciosa'
dia_de_muertos_dfdf37cf58
Día de Muertos dejará una derrama de $50,000 millones de pesos
Whats_App_Image_2025_10_27_at_11_55_10_PM_ca50694250
Aumenta 30% en Nuevo León demanda de vivienda
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_01_17_AM_533dc2040d
Cierran siete pedreras por causar daños ambientales
2000693c_6f34_418a_b7ed_a37020ae3057_0b945d0001
Llenan módulos por operativo contra placas foráneas
acb347a6_6408_470b_a939_6c7ea27a7637_261d49a179
Bailan 500 mujeres en Apodaca por lucha contra el cáncer de mama
publicidad
×