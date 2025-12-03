San Pedro refuerza drenaje pluvial en Fuentes del Valle

El Alcalde de San Pedro Garza García, Mauricio Farah Giacomán, supervisó el drenaje recién construido en Vía Popilia, infraestructura que fortalecerá el sistema hidráulico del municipio y disminuirá el riesgo de inundaciones en la zona de Fuentes del Valle.

Acompañado por la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, Ángeles Galván, el edil destacó el beneficio que esta obra representará para más de 30 mil habitantes que durante años padecieron encharcamientos severos durante temporadas de lluvia.

Una solución largamente solicitada

Farah Giacomán señaló que el proyecto fue atendido desde el inicio de la administración y destacó que, pese a tratarse de una obra subterránea, se realizó con mínimas molestias para los vecinos.

“Es una solución que desde hace muchísimos años se venía pidiendo. En Vía Popilia se inundaba el parque hundido y a veces se desbordaba; era muy necesario”, recordó.

Infraestructura moderna y de alto impacto

Durante el recorrido, las autoridades verificaron la correcta operación del nuevo drenaje, que cruza de manera subterránea la avenida Morones Prieto y que representó una inversión de 105 millones de pesos.

La obra contempla:

Tubería de 2.20 metros de diámetro

563.44 metros lineales de drenaje pluvial

260 metros lineales a cielo abierto

165.3 m² de rejillas pluviales

