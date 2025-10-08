Cerrar X
Nuevo León

San Pedro se une al OCCAMM para mejorar calidad del aire

San Pedro se convirtió en el primer municipio en firmar un convenio con el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey

  • 08
  • Octubre
    2025

En un compromiso con la sostenibilidad y la salud pública, San Pedro se convirtió en el primer municipio de Nuevo León en firmar un convenio de colaboración con el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire del Área Metropolitana de Monterrey (OCCAMM).

El Secretario General del municipio, Luis Susarrey, destacó la importancia de esta cooperación.

“Nos interesa tener esta alianza con el OCCAMM para como gobierno dejarnos ayudar, por ello, cuenten con todo el apoyo de San Pedro, de sus funcionarios, de sus vecinos que son los más participativos y se involucran también en la solución a estos temas”, explicó el secretario.

Este acuerdo, impulsado por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad municipal, tiene como objetivo principal el intercambio de información y la coordinación de acciones conjuntas para mejorar la calidad del aire, contribuir al bienestar de los ciudadanos y garantizar el derecho a un medio ambiente saludable, informaron las autoridades municipales.

Como parte de esta estrategia, la administración sampetrina informó que 16 de un total de 50 sensores de calidad del aire ya se encuentran en pleno funcionamiento en San Pedro. 

Estos dispositivos buscan complementar la información generada por el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental (SIMA) de Nuevo León, lo que permitirá generar medidas más puntuales y mantener informada a la ciudadanía de manera más precisa.

La directora de medio ambiente, Diana Gámez, señaló que la colaboración permitirá establecer bases y criterios para acciones bien interconectadas.

El Secretario de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gabriel Todd, subrayó que la alianza con el OCCAMM confirma el compromiso proambiental  del municipio junto con la sociedad civil.

“El que estemos con el OCCAMM ahorita trabajando es un hilo conductor para la continuidad de un tema que merece permanencia y no estar dependiendo de que esté un director en cierto cargo, por eso nos interesa empoderar a la sociedad civil, dejarnos ayudar por el bien de todos”, dijo Todd.

La firma del convenio contó también con la presencia de la directora del OCCAMM, Selene Martínez Guajardo, quien resaltó la relevancia de que San Pedro lidere esta iniciativa en favor de la salud de sus habitantes.


