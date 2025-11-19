Cerrar X
Nuevo León

Santa Catarina lleva más de 700 consultas a domicilio

Este programa busca acercar la salud a las familias sin que tengan que desplazarse, garantizando el derecho a la salud para todos

El gobierno de Santa Catarina ha realizado 762 consultas a domicilio este año, mejorando la atención médica para los ciudadanos.

Bajo la dirección del alcalde Jesús Nava y la titular del DIF Municipal, Elizabeth Galicia, se llevan servicios médicos gratuitos a los hogares, incluyendo revisiones de presión arterial y chequeos de glucosa.

Este programa busca acercar la salud a las familias sin que tengan que desplazarse, garantizando el derecho a la salud para todos. Las colonias visitadas incluyen Benito Juárez, Infonavit Cuauhtémoc, Rincón de las Palmas, y muchas más.

Además, participan representantes de diversas secretarías del municipio para atender las necesidades de las familias. Esta iniciativa no solo mejora la salud, sino también la calidad de vida de los santacatarinenses.


