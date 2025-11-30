Cerrar X
Nuevo León

Santa Catarina se ilumina: habrá seis desfiles navideños

El 6 de diciembre inicia la agenda decembrina con el encendido del pino, espectáculos y seis desfiles que recorrerán el municipio

  • 30
  • Noviembre
    2025

El municipio de Santa Catarina se prepara para recibir la temporada decembrina con una agenda festiva diseñada para fomentar la convivencia familiar y la diversión de los más pequeños. 

El alcalde Jesús Nava anunció una serie de eventos que incluyen el encendido de su gran pino y una caravana de desfiles navideños.

Toda la magia de la Navidad se activará el próximo sábado 6 de diciembre con el encendido del gran pino navideño y diversos espectáculos infantiles. 

El evento se llevará a cabo a partir de las 18:00 horas en la explanada de la Torre Administrativa, ubicada en Librado García 211, colonia Villa de las Huertas.

“Estamos preparando todos los festejos navideños para las familias; habrá el gran encendido del pino navideño a partir de las 6 de la tarde. Todo esto será en un gran ambiente familiar y de diversión para las niñas y niños”, expresó el alcalde. 

Como parte de las festividades, se realizarán seis desfiles navideños que tienen como objetivo llevar la alegría decembrina a diversos sectores del municipio, cubriendo la zona centro, poniente, oriente, entre otros puntos.

Nava extendió la invitación a la ciudadanía a participar en ambos eventos: “Además del gran encendido, invitamos a la ciudadanía a que acudan a ver los desfiles navideños que pasarán por muchas colonias en distintas zonas del municipio, fomentando con esto la unión familiar y llevando momentos de magia y diversión a todos los pequeños”, manifestó el edil.

Los desfiles se llevarán a cabo en las siguientes fechas

  • Días: Del 15 al 19 de diciembre y el lunes 22 de diciembre.
  • Hora de inicio: A partir de las 7:00 horas.
  • Contingentes: Cada desfile contará con diez carros alegóricos con temática navideña.

