Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
b8cfd2cf_5290_49ce_ae82_9ccf76c40601_4635e918cb
Nuevo León

Santiago pone en marcha el operativo Navidad Segura 2025

El despliegue de seguridad estará activo desde hoy, 10 de diciembre, hasta el 6 de enero de 2026, cubriendo las áreas de mayor afluencia en el municipio

  • 10
  • Diciembre
    2025

Con el objetivo de garantizar la tranquilidad y la seguridad de sus habitantes y visitantes durante la temporada decembrina, el Presidente Municipal, David de la Peña Marroquín, dio inicio formal al Operativo Navidad Segura 2025.

El despliegue de seguridad estará activo desde hoy, 10 de diciembre, hasta el 6 de enero de 2026, cubriendo las áreas de mayor afluencia en el municipio.

La estrategia cuenta con la participación de 90 elementos de Policía y Tránsito, apoyados por una flota de 28 vehículos. El operativo incorpora herramientas tecnológicas clave como unidades de vigilancia inteligente, patrullas blindadas, más de 500 cámaras de videovigilancia, tres torres de vigilancia, 40 botones de auxilio y camionetas de auxilio vial, conocidas como RAIT.

Policía Santiago

El Alcalde De la Peña Marroquín enfatizó el propósito principal del operativo: “Las corporaciones de Policía y Tránsito de Santiago han integrado este Operativo Navidad Segura 2025, con la misión de salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos y de nuestros visitantes, proteger sus bienes patrimoniales y evitar los accidentes viales.”

El edil destacó que el personal y las unidades vigilarán de cerca las zonas comerciales, bancarias y residenciales, realizando rondines constantes y atendiendo de inmediato cualquier reporte ciudadano. "Queremos que la ciudadanía se sienta protegida en todo momento”, afirmó.

8ef7d263-79cb-4506-ba0e-ef9372ffeac8.jpeg

Además, se subrayó la coordinación con corporaciones de otros niveles de gobierno y municipios vecinos, incluyendo Fuerza Civil, Guardia Nacional, además de las Policías de Monterrey, Allende, Montemorelos, Juárez y Cadereyta.

El Secretario de Seguridad Pública y Vialidad de Santiago, Azael Castillo Vargas, confirmó las fechas de duración del operativo.

Finalmente, el Alcalde hizo un llamado a la población para que colabore activamente con las autoridades, pidiendo seguir las medidas de protección emitidas por la Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad, y, crucialmente, no conducir bajo el influjo de bebidas alcohólicas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Foto_2_FAC_Operativo_Navidad_Segura_2bdb98af4e
Arranca Juárez operativo de seguridad por Navidad
Whats_App_Image_2025_01_20_at_5_14_44_PM_d0ef2cbfa3
Continúa en Saltillo operativo de tormenta invernal
publicidad

Últimas Noticias

putin_rusia_llamada_41608cbaf5
Putin respalda a Maduro tras llamada; critica presión de EUA
EH_UNA_FOTO_53_2c2e1ba935
Estado aceptaría que diputados no aprueben aumento en ISN
Adelantan_visita_a_la_Basilica_para_evitar_aglomeraciones_Virgen_de_Guadalupe_12_de_diciembre_Basilica_de_Guadalupe_303c72d72d
Adelantan su visita a la Basílica para evitar aglomeraciones
publicidad

Más Vistas

nl_gigantes_toxicos_cfa5f75082
Asfixian a regios gigantes tóxicos; contaminan con CO2 y plomo
EH_UNA_FOTO_2025_12_09_T090835_329_213736ab0c
Fátima Bosch abandona entrevista tras preguntas incómodas
EH_DOS_FOTOS_1_0a7180b822
Madre del líder de La Luz del Mundo, pide fianza de 5 mdd en NY
publicidad
×