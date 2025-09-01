Cerrar X
Se descarrila juego mecánico en Juárez y deja cuatro lesionados

Un accidente en un juego mecánico tipo 'Oruga' en la Feria de Juárez, dejó al menos cuatro personas heridas, incluyendo menores

Un accidente en un juego mecánico de feria dejó como saldo al menos cuatro personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad, la noche del domingo en el municipio de Juárez.

El percance ocurrió alrededor de las 20:30 horas en “La Nueva Feria de Juárez”, instalada en la colonia Quinta Las Sabinas, cuando un juego tipo mini montaña rusa, conocido como “La Oruga”, se descarriló al impactarse contra una de las paredes laterales.

De acuerdo con testigos, uno de los tripulantes se levantó de su asiento cuando la atracción estaba en movimiento, lo que habría provocado un desbalance que ocasionó el descarrilamiento. La estructura del juego se salió de control y terminó chocando contra la pared del costado izquierdo.

Al lugar arribaron unidades de Protección Civil de Juárez, que atendieron a los afectados. Dos de los lesionados, identificados como adultos, fueron trasladados a un hospital del IMSS y al Hospital General de Juárez debido a la gravedad de sus heridas, mientras que los otros dos, presuntamente menores de edad, recibieron atención médica en el sitio.

El accidente generó momentos de tensión entre los asistentes, quienes se acercaron para auxiliar a los heridos antes de la llegada de los cuerpos de emergencia. Incluso, en redes sociales se difundieron videos del instante en que se brindaba ayuda a los tripulantes del juego.

Cabe mencionar que este incidente ocurrió en el último día de operaciones de la feria, que concluía su estancia este domingo en Juárez.


