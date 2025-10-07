Cerrar X
Nuevo León

Se desploma en 2025 la tasa de homicidios en Nuevo León

Samuel García destacó que Nuevo León atraviesa su mejor momento en materia de seguridad en una década, con una reducción del 53% en homicidios durante 2025

  • 07
  • Octubre
    2025

El gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda encabezó la reunión de seguridad en la 7ª Zona Militar, donde destacó que Nuevo León vive su etapa más segura en los últimos 10 años.

Durante la sesión, se informó que el estado registra una tasa de 9.18 homicidios por cada 100 mil habitantes, el índice más bajo desde 2015.

“Hoy, Nuevo León vive su mejor momento en seguridad en una década”, afirmó García Sepúlveda al cierre de la reunión.

La cifra más baja en una década

De acuerdo con las autoridades estatales, entre enero y septiembre de 2025 se contabilizaron 586 homicidios, lo que representa una disminución del 53% respecto al mismo periodo de 2024.

Este descenso es notorio si se compara con las tasas de años anteriores:

  • 10.53 homicidios  en 2016
  • 15.22 homicidios en 2021
  • 21.65 homicidios en 2024

*Cifras por cada 100 mil habitantes

La reducción, subrayó el mandatario, es resultado de la coordinación entre las corporaciones federales, estatales y municipales, así como del fortalecimiento de la Fuerza Civil y los centros de inteligencia.

En el mes de septiembre, el estado registró 58 homicidios, un 53% menos que en el mismo mes de 2024, cuando hubo 132 casos.

Además, en lo que va de octubre, los reportes oficiales indican una caída del 84% respecto al promedio del mismo lapso de los últimos diez años.

Si bien octubre apenas lleva siete días, las autoridades precisaron que la medición se realiza con base en los primeros registros confirmados del mes, sin incluir los datos del día previo que aún están en verificación.

“Estos primeros días de octubre muestran una tendencia clara a la baja. Estamos en los niveles más bajos en una década”, destacó el gobernador.

Menos homicidios diarios y mejor coordinación

Cabe señalar que el promedio diario de homicidios en septiembre fue de 1.93 casos, lo que representa una disminución del 66% respecto a septiembre del año anterior.

En la reunión también participaron representantes de la Procuraduría General de Justicia del Estado, la Guardia Nacional, SEDENA, y autoridades municipales, quienes coincidieron en que la reducción obedece al trabajo conjunto y a la intervención temprana en zonas de riesgo.

Por otra parte, el mandatario reiteró que su gobierno mantendrá el enfoque en tecnología, inteligencia y prevención como ejes de la estrategia estatal.

“Vamos a seguir invirtiendo en seguridad, blindando carreteras y municipios, y manteniendo la coordinación con la Federación”, aseguró.

 


