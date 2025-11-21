Se gradúan 5,000 alumnos de talleres gratuitos de Guadalupe

Más de 5,500 alumnos terminaron sus estudios en el Nuevo Modelo de Cursos y Talleres impulsado por el DIF Guadalupe, en los que desarrollaron nuevas habilidades y aprendieron oficios.

El alcalde del municipio, Héctor García, estuvo presente en la ceremonia de graduación de quienes formaron parte del programa "Crecemos" que busca impulsar el crecimiento personal y profesional de los guadalupenses.

“Me da tanto gusto ver a adultos mayores, mujeres y hombres, preparándose para tomar un curso para entretenerse muchos de ellos, otros para tener un oficio de donde ganar un ingreso adicional, otros por salud física o mental, me da mucho gusto ver a muchas mujeres, muchas son papá y mamá y hacen el esfuerzo para prepararse para poder llevarles a sus familias algo de comer mucho mejor”, resaltó el alcalde de Guadalupe.

Este modelo educativo se ofrece en 31 centros del DIF y está dirigido para niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores, jefas de familia y personas con discapacidad, desde los 4 hasta los 60 años.

Con esta graduación, el Municipio de Guadalupe reconoce el esfuerzo de miles de familias que continúan apostando por superarse y refrenda su compromiso con el desarrollo integral de todas las personas.

