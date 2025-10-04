Se incendia almacén de llantas en el municipio de Monterrey

Un terreno baldío utilizado como almacén de llantas ardió la tarde del sábado, presumiblemente por llamas comenzadas por personas en situación de calle, en la colonia Moderna, en Monterrey.

El predio, contiguo a una vulcanizadora y ubicado sobre la avenida Ruiz Cortines en su cruce con Álamo, se incendió minutos antes de las 5:00 de la tarde.

Reportes de testigos indican que hombres acostumbran a entrar al terreno para consumir drogas y quemar cableado con la intención de extraer cobre para su venta.

El siniestro comenzó en un área con maleza y basura, para posteriormente extenderse hasta un contenedor con material inflamable que terminó por explotar e incendiar los neumáticos, dijo un trabajador cercano.

La densa columna de humo negro pudo percibirse a kilómetros a la redonda.

Además del riesgo de que el fuego se expandiera a inmuebles aledaños, las autoridades reportaron particular peligro por un poste de la Comisión Federal de Electricidad de 115 mil voltios.

Para combatir el incendio tuvo que ser cerrada la avenida Ruiz Cortines desde Santo Domingo hasta Félix U. Gómez.

