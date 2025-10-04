Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_04_at_6_58_55_PM_1_e6b801a27f
Nuevo León

Se incendia almacén de llantas en el municipio de Monterrey

El predio, contiguo a una vulcanizadora y ubicado sobre la avenida Ruiz Cortines en su cruce con Álamo, se incendió minutos antes de las 5:00 de la tarde

  • 04
  • Octubre
    2025

Un terreno baldío utilizado como almacén de llantas ardió la tarde del sábado, presumiblemente por llamas comenzadas por personas en situación de calle, en la colonia Moderna, en Monterrey.

El predio, contiguo a una vulcanizadora y ubicado sobre la avenida Ruiz Cortines en su cruce con Álamo, se incendió minutos antes de las 5:00 de la tarde.

Reportes de testigos indican que hombres acostumbran a entrar al terreno para consumir drogas y quemar cableado con la intención de extraer cobre para su venta.

WhatsApp Image 2025-10-04 at 6.27.21 PM.jpeg

El siniestro comenzó en un área con maleza y basura, para posteriormente extenderse hasta un contenedor con material inflamable que terminó por explotar e incendiar los neumáticos, dijo un trabajador cercano.

La densa columna de humo negro pudo percibirse a kilómetros a la redonda.

Además del riesgo de que el fuego se expandiera a inmuebles aledaños, las autoridades reportaron particular peligro por un poste de la Comisión Federal de Electricidad de 115 mil voltios.

Para combatir el incendio tuvo que ser cerrada la avenida Ruiz Cortines desde Santo Domingo hasta Félix U. Gómez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Mauricio_Farah_ed89d130ce
San Pedro y San Nicolás no plantean aumento de predial en 2026
EH_UNA_FOTO_2025_10_04_T192415_286_d2a6f4fcc9
Hallan a una persona sin vida en una noria en Sabinas Hidalgo
642f363a8aa01cc5b00fbcc14bb5d713fe7534a1w_a64a84df27
Tormenta Priscilla se forma en costas del oeste de México
publicidad

Últimas Noticias

EH_DOS_FOTOS_82_bec5f7f82e
Enrique Iglesias se arrodilla ante 'Checo' Pérez en concierto
EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T143035_347_0e0d48e45d
Impide encarcelar a migrantes que entraron a EUA siendo menores
EH_UNA_FOTO_2025_10_05_T142000_422_0cbcdfd4e6
Choque deja cuatro muertos en Honduras, incluido un menor
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_02_at_11_32_00_PM_33055e74a0
Empresas de Nuevo León elevarán sueldos y contrataciones
Whats_App_Image_2025_10_03_at_1_27_37_AM_3f60b1eb2e
‘Ghana’ regia con su negocio de tortillas en África
permitir_la_interserrana_apreciar_belleza_natural_de_nl_cd7a313898
Otorgan a NL permiso para segundo tramo de la Interserrana
publicidad
×