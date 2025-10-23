Cerrar X
Se mantiene San Pedro como el municipo más seguro de México

La percepción de inseguridad en San Pedro es de 8.9 por ciento, la más baja del país y una cifra menor a la registrada por el municipio en lo que va del año

  • 23
  • Octubre
    2025

San Pedro Garza García sigue siendo el municipio más seguro de México, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes al tercer trimestre de 2025.

De acuerdo con el INEGI, 9 de cada 10 ciudadanos se sienten seguros en el municipio de San Pedro, y mejora la evaluación de la seguridad municipal durante el tercer trimestre de 2025.

La percepción de inseguridad en San Pedro es de 8.9 por ciento, la más baja del país y una cifra menor a la registrada por el municipio en lo que va del año: 10.4 por ciento en el primer trimestre y 11 por ciento en el trimestre inmediato anterior.

Según la ENSU correspondiente al tercer trimestre de 2025, más del 90 por ciento de la comunidad sampetrina se siente segura en su entorno.

Este nivel de confianza contrasta con el promedio nacional, donde 63 por ciento de la población considera inseguro vivir en su ciudad.

El alcalde Mauricio Farah destacó que San Pedro mantiene su liderazgo gracias a una política pública clara, consistente y de largo plazo.

En lo que va de la administración 2024-2027, la seguridad en San Pedro se ha reforzado con acciones preventivas en colonias, policías capacitados y certificados, uso intensivo de tecnología e inteligencia operativa y una mayor colaboración entre ciudadanía, gobierno municipal y corporaciones estatales y federales.

Como resultado, se ha logrado contener la incidencia delictiva y fortalecer la percepción de paz y tranquilidad en la vida diaria de las familias.

 


