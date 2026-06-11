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Nuevo León

Se 'paraliza' la ciudad en el arranque del Mundial

Algunos tramos de estas importantes avenidas lucían prácticamente vacíos, una imagen poco común para quienes diariamente enfrentan largos tiempos de traslado

  • 11
  • Junio
    2026

El arranque de la Copa del Mundo provocó una disminución considerable en la movilidad de Monterrey, donde algunas de las principales avenidas de la zona metropolitana lucieron más despejadas de lo habitual durante el inicio de las actividades inaugurales del torneo.

Durante un monitoreo realizado por INFO7 entre las 11:00 y las 13:00 horas, periodo que coincidió con la ceremonia de inauguración y los festejos relacionados con el comienzo del Mundial, se constató que vialidades que diariamente registran importantes congestionamientos presentaban una circulación fluida e incluso algunos tramos prácticamente vacíos.

La avenida Ruiz Cortines se observó con tránsito ligero en ambos sentidos, mientras que la avenida Raúl Rangel Frías mantenía condiciones similares. En Paseo de los Leones únicamente se registraban complicaciones en la incorporación hacia Gonzalitos.

Por su parte, la avenida Gonzalitos presentaba carga vehicular moderada a la altura de la colonia Vista Hermosa, aunque lejos del tráfico intenso que normalmente caracteriza a esta arteria.

La misma situación se observó sobre Morones Prieto y Constitución, donde algunos sectores registraban circulación lenta, pero sin los embotellamientos habituales que suelen afectar a miles de conductores.

Incluso, algunos tramos de estas importantes avenidas lucían prácticamente vacíos, una imagen poco común para quienes diariamente enfrentan largos tiempos de traslado en la zona metropolitana.

La reducción en la movilidad coincidió con el inicio oficial de la Copa del Mundo, cuyos eventos inaugurales mantuvieron a miles de personas siguiendo la ceremonia y las primeras actividades del torneo, reflejándose en una notable disminución del tráfico vehicular en Monterrey.


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