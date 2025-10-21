Se registra incendio en bodega de Santa Catarina

Un fuerte incendio movilizó a los cuerpos de auxilio la tarde de este martes en un taller de tráileres ubicado en el cruce de General Francisco Morazán y Morelos Norte, en la colonia Zimix, del municipio de Santa Catarina.

El siniestro comenzó alrededor de las 5:00 de la tarde del miércoles en el taller Telles 5ta Rueda, donde se almacenaban tres contenedores con material inflamable: uno de ellos con aproximadamente 500 litros de diésel y otros dos vacíos, rotulados como aceite de transmisiones.

De acuerdo con el reporte preliminar, una mala maniobra en el manejo del Diesel junto a un corto circuito en el cableado cercano habría provocado el incendio.

Vecinos aseguran que previo a las llamas, se escuchó un estruendo similar a una explosión.

Durante el siniestro, 25 personas fueron evacuadas, aunque algunas lo hicieron por su cuenta apenas se suscitó el incendio.

Tres personas resultaron lesionadas, entre ellas una mujer de la tercera edad con quemaduras, quien fue trasladada al ISSSTE Regional. Además, una mujer y un hombre fueron atendidos por posible intoxicación y crisis nerviosa.

El incendio afectó 24 vehículos, 15 autos, tres camiones, cinco camionetas y una motocicleta, así como el área de oficinas, una recámara y la bodega del taller.

Asimismo, ocho viviendas cercanas sufrieron daños en fachadas, barandales, ventanas y artículos eléctricos.

Además, toda la colonia se quedó sin energía eléctrica tras lo sucedido.

Para sofocar las llamas, se desplegó un operativo conjunto en el que participaron Protección Civil de Nuevo León, Bomberos NL, Protección Civil de Santa Catarina, Monterrey y San Pedro, además de elementos de Sedena, Seguridad Pública, Tránsito Municipal y CFE, quienes realizaron maniobras para la reparación del cableado y postes afectados.

Después de más de tres horas de labores, el incendio fue controlado, quedando sin riesgos mayores.

Autoridades municipales y estatales permanecieron en el sitio realizando las labores de evaluación y limpieza con apoyo de productos especiales para el lavado del pavimento tras el derrame de diésel

