Se salva NL de trasvase a Tamaulipas, pero no a Estados Unidos

Con las presas por encima de los niveles requeridos en el Acuerdo de Aguas de 1996, Nuevo León se “escurrió” el trasvase anual a Tamaulipas, sin embargo, sigue en juego el recurso hídrico con el tratado de Aguas Internacionales de 1944.

Y es que según el informe de niveles de presas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) registró ayer que la Presa El Cuchillo en Nuevo León tiene un almacenamiento de más de 930 millones de metros cúbicos (Mm3) y la Marte R. Gómez en Tamaulipas más de 700 Mm3.

A pregunta expresa de si se realizará el trasvase, el delegado de la Conagua en Nuevo León, Luis Carlos Alatorre Cejudo, dejó entre dicho que a menos que el agua se evapore en las siguientes 24 horas no se llevará a cabo este envío de agua.

“Es bien sabido que, si la presa Marte R. Gómez tiene más de 700 millones de metros cúbicos y la presa El Cuchillo tenga más de 516, ahora que tiene un segundo acueducto, pues se haría el trasvase, pero pues de aquí al viernes, hay que esperar a que se sostenga que no se venga un calor y se evapore el agua”

Sin embargo, Alatorre Cejudo sentenció que la decisión de si se realiza el trasvase o no entre ambos embalses es competencia de la Conagua y no de nadie más, siendo que el secretario de Recursos Hídricos de Tamaulipas, Raúl Quiroga adelantó que no se requiere este envío de agua por los niveles que ostenta la Marte R. Gómez.

“Es la Comisión Nacional del Agua quien tiene todas las atribuciones para dictaminar técnicamente si procede o no un trasvase, no una declaración en medios y no una declaración cuando todavía faltan diez para que se cumpla el paso, que es el 31 de octubre a las 00:00 de la noche, no las 24 horas del del 31 de octubre se tomará la lectura y por ende se informará las instancias correspondientes al interior de Conagua para que se tome la decisión correspondiente al trasvase.

“Es en el pleno del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas que sesiona todos los martes, todos los martes de todas las semanas durante todo el año, seguramente el próximo martes se va a dictaminar y va a salir el acuerdo del Comité Técnico, donde ya prácticamente la Comisión Nacional del Agua haga el comunicado oficial”, comentó Alatorre Cejudo.

Mientras que en cuanto al tema del tratado Aguas Internacionales de 1944 que ha sido polémico este mismo jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunció que Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua, aportarán el volumen de agua necesario para cumplir con las obligaciones en dicho acuerdo con Estados Unidos.

Ante esta declaración, Alatorre Cejudo, dejo en claro que quien se encarga de las negociaciones con el país vecino es la Comisión Internacional de Límites y Aguas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y que siguen las platicas para definir los pormenores de este pago, pese a que el documento estipula que el faltante pasa a formar parte del siguiente quinquenio.

“El tema del Tratado de Aguas Internacionales, primero matizar que es la Comisión Internacional de Límites y Aguas de la Secretaría de Relaciones Exteriores, es quien lleva los términos de las negociaciones que se hacen entre Estados Unidos y México.

“Como ustedes bien saben, el ciclo se cerró el 24 de octubre, indudablemente el propio pueblo de 1944 establece que cuando queda una deuda se tiene que transferir al siguiente quinquenio, ese adeudo se transmitirá a este quinquenio, ahora bien, ya los pormenores de si hablamos ahora, de dónde, cuándo, dónde, eso todavía no se ha decidido, está en pláticas”, agregó el delgado.

El Horizonte dio a conocer el pasado 16 de octubre que a pocos días de que concluyera el ciclo quinquenal, el país apenas había enviado el 46% del volumen comprometido, es decir, alrededor de 985 millones de metros cúbicos, siendo que dicho acuerdo estipula que México debe entregar a Estados Unidos 2,158.6 Mm³ de agua cada cinco años.

