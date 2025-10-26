Cerrar X
Nuevo León

Se salvan de incendio en San Pedro cuatro adultos, dos menores

Cuatro adultos, dos menores y una tortuguita resultaron ilesos tras un incendio registrado este sábado en la colonia Vista Montaña

  • 26
  • Octubre
    2025

Cuatro adultos, dos menores de edad, y una tortuga, se salvaron de un incendio en una vivienda de la colonia Vista Montaña, en San Pedro.

Trascendió que el fuego comenzó por un cortocircuito durante trabajos en la instalación eléctrica del domicilio.

Las llamas se concentraron en la cocina y comedor, consumiendo principalmente electrodomésticos e insumos.

Fue sobre la calle Ruiz Cortines,  casi en el cruce con Adolfo de la Huerta, donde a las 11:27 de la mañana se reportó el siniestro.

Cinco de las seis personas se encontraban al interior y evacuaron el inmueble al percatarse del humo.

d2721abd-e0b5-4dc8-a910-8c30b6992aa8.jfif

El sexto afectado, un hombre de la tercera edad, estaba afuera realizando labores eléctricas y también logró ponerse a salvo.

Como primeros respondientes acudieron elementos de la Policía municipal, y uno de ellos ingresó para sacar a una pequeña tortuga mascota de la familia.

El oficial tuvo que ser atendido por síntomas de intoxicación, ya que a su entrada el denso humo había cubierto la totalidad de la casa.

También recibieron atención dos adultos mayores que se salvaron del fuego, pues se reportó que entraron en crisis nerviosa.

Personal de Protección Civil de San Pedro descartó la necesidad de traslado médico del oficial y de los propietarios de la vivienda.

La cuadra fue acordonada para que Bomberos de Nuevo León combatiera el fuego, mismo que no se expandió por el rápido control.

Una vez sofocadas las llamas, la casa pudo ser habitada de nuevo al descartarse daños estructurales.


