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Nuevo León

Se suma Guadalupe a campaña contra trata de personas

El propósito de la alianza es educar, equipar y movilizar a la comunidad para prevenir este delito y brindar protección oportuna son víctimas de este

  • 23
  • Mayo
    2026

Con el firme objetivo de proteger a los sectores más vulnerables y fortalecer la seguridad de la infancia, el Gobierno de Guadalupe anunció su adhesión a la campaña global contra la trata de personas, una iniciativa impulsada por la organización internacional “It's a Penalty”.

Dicha organización es ampliamente reconocida a nivel mundial por el desarrollo de estrategias de prevención y concientización en eventos de alta movilidad social.

En representación del alcalde de Guadalupe, Héctor García García, la directora general del Sistema DIF Municipal, Josefina Villarreal, encabezó el anuncio y destacó el compromiso absoluto de la actual administración para salvaguardar la integridad de las niñas, niños y adolescentes del municipio.

Una red global de protección

La campaña de “It's a Penalty” no es un esfuerzo aislado; se trata de una plataforma que reúne a:

  • Gobiernos locales e internacionales.

  • Empresas del sector privado.

  • Atletas de talla internacional.

  • Organizaciones de la sociedad civil.

El propósito central de esta alianza es educar, equipar y movilizar a la comunidad para prevenir este delito y brindar protección oportuna a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

"A través de esta campaña se busca fortalecer la conciencia social, ampliar las redes de apoyo y brindar herramientas a la ciudadanía para identificar señales de alerta", explicaron las autoridades locales.

Capacidad instalada para la denuncia

El municipio de Guadalupe aseguró que no se trata solo de un acto simbólico, sino que se cuenta con el respaldo operativo para actuar de inmediato. Actualmente, el municipio tiene la capacidad instalada y lista a través de las Defensorías Municipales del DIF, las cuales están preparadas para recibir, canalizar y dar seguimiento a cualquier denuncia o reporte ciudadano de manera oportuna.

Con estas acciones, el Gobierno de Guadalupe busca empoderar a los ciudadanos para que se conviertan en agentes activos de vigilancia, facilitando las herramientas necesarias que permitan canalizar posibles casos sospechosos directamente hacia las instancias legales correspondientes.


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