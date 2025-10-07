Se suma San Pedro a campaña contra el cáncer de red ambiental

Red Ambiental, suma un municipio más a su campaña de concientización a la detección temprana del cáncer de mama, en esta ocasión se trató, de San Pedro Garza García.

Con la presencia de Horacio Guerra, presidente del consejo de administración de red ambiental y Héctor Castillo, director de relaciones gubernamentales y relaciones institucionales de red ambiental el nuevo edil sampetrino Mauricio Farah, destaco que este es el año número 11 en que se realiza esta causa a fin del bienestar de las mujeres.

“Las mujeres son pilar de esta sociedad, y muchas veces pues están en Millón temas en la familia en el trabajo y no sea en el tiempo de cuidar lo más valioso que la salud y este programa es eso me cuido, me quiero, es ser conciencia que a través de este camión que está pintado de rosa, pues de perdido sembrar esa semilla y que todo el mundo lo podamos ver, y de repente recordé decir bueno, déjame pues tratar de ir o auto explorar acordarme ir por una mamografía” mencionó Mauricio Farah.

Por su parte Héctor Castillo, reafirmó el compromiso de apoyo por el cual red ambiental, el municipio y farmacias similares se suman, en este mes rosa.

“El cambio de comunidad es para recordarles, pero no sólo en este mes sino en todo el año que tenemos una responsabilidad con las mujeres. Las mujeres es el pilar de la sociedad. Es el pilar de la casa, si no hay una mujer, créeme que se cae en la casa” añadió Héctor.

La directora del DIF Elisa Cruz mencionó que el municipio contará con una unidad móvil con 100 mamografías gratuitas, ubicado en el parque Clouthier en la colonia San Pedro 400.

Las mujeres que soliciten una deben inscribirse llamando a los números: 81 1052 2481 o 31 3715 7478.





