Se une Pedro Garza al gabinete municipal de Guadalupe

El diputado federal con licencia, Pedro Garza Treviño, se unió este jueves a la administración de Guadalupe para ser el presidente del Concejo Ciudadano Municipal.

El alcalde Héctor García le entregó el nombramiento para que se integre al trabajo de manera inmediata para coordinarse con los secretarios municipales.

“Le pedí que se integrara al equipo, que me hiciera el favor de sumarse para que planeemos en diciembre del veinticinco, para que en el veintiséis nos vaya mucho mejor. Que planeemos este mes que tenemos para formar un Concejo Ciudadano importante, de gente valiosa que le gusta servirle a Guadalupe”, expresó el alcalde.

Por su parte, Garza Treviño aseguró que existe mucho trabajo por hacer en materia de servicios públicos y movilidad, así como en sectores comerciales y de la industria.

“En Guadalupe, creo que han avanzado muchísimo, pero en lo que yo pueda sumarme, claro que lo vamos a hacer Héctor y decirles que como lo dijo ya (el alcalde): hay exalcaldes que traen la gorra bien puesta, que han vivido toda la vida aquí y hay empresarios, queremos incluir al área educativa con el Tecnológico y algunas otras”, expresó Garza Treviño.

Comentarios