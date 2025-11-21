Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_21_T120650_625_000faa7722
Nuevo León

Se une Pedro Garza al gabinete municipal de Guadalupe

El ahora designado como presidente del Concejo Ciudadano Municipal afirmó que se tiene 'mucho trabajo por hacer' en materia de movilidad

  • 21
  • Noviembre
    2025

El diputado federal con licencia, Pedro Garza Treviño, se unió este jueves a la administración de Guadalupe para ser el presidente del Concejo Ciudadano Municipal.

El alcalde Héctor García le entregó el nombramiento para que se integre al trabajo de manera inmediata para coordinarse con los secretarios municipales.

“Le pedí que se integrara al equipo, que me hiciera el favor de sumarse para que planeemos en diciembre del veinticinco, para que en el veintiséis nos vaya mucho mejor. Que planeemos este mes que tenemos para formar un Concejo Ciudadano importante, de gente valiosa que le gusta servirle a Guadalupe”, expresó el alcalde.

Por su parte, Garza Treviño aseguró que existe mucho trabajo por hacer en materia de servicios públicos y movilidad, así como en sectores comerciales y de la industria.

“En Guadalupe, creo que han avanzado muchísimo, pero en lo que yo pueda sumarme, claro que lo vamos a hacer Héctor y decirles que como lo dijo ya (el alcalde): hay exalcaldes que traen la gorra bien puesta, que han vivido toda la vida aquí y hay empresarios, queremos incluir al área educativa con el Tecnológico y algunas otras”, expresó Garza Treviño.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_UNA_FOTO_26_665839dcf5
Feria laboral en Guadalupe ofrecerá más de mil vacantes
dthdsh_68613f0135
Se gradúan 5,000 alumnos de talleres gratuitos de Guadalupe
EH_UNA_FOTO_2025_11_20_T155533_023_5ac386817e
Fortalece NL agenda de primera infancia en evento internacional
publicidad

Últimas Noticias

IMG_7316_beb2c2900a
Escobedo y Tampico sellan alianza para desarrollo regional
G6_YHG_Db_WIAA_2d_Jy_eed42a8d63
Choque múltiple en Silao deja dos muertos y siete heridos
INFO_7_UNA_FOTO_53_59ec7b40d2
Arranca remodelación de Centro Integral de Cuidados en Guadalupe
publicidad

Más Vistas

repechaje_mundial_2026_88f318e04d
Definen equipos que jugarían en Monterrey su pase al Mundial
cristiano_ronaldo_poster_fifa_08a83f8f05
FIFA borra póster tras polémica por ‘olvidar’ a Cristiano Ronaldo
abuso_aseguradoras_hospital_33d00777b1
Fortalece Congreso federal ley contra los abusos de aseguradoras
publicidad
×