Seguirán los registros al programa 'Ayudamos a Moverte'

El secretario de Movilidad y Planeación Urbana de Nuevo León, Hernán Villarreal, informó que la siguiente semana arrancarán con los registros para el programa "Ayudamos a Moverte" en centros comunitarios municipales.

En una entrevista, Villarreal comentó que los módulos para acudir a registrarse este miércoles también estarán en la Estación Sendero, Hospital Metropolitano y Exposición de Metrorrey.

Y que la siguiente semana para los usuarios de camiones también se habilitará un registro y se hará uso de los centros comunitarios de los municipios con el objetivo de acercar este programa a todos los ciudadanos.

“A partir de mañana vamos a estar en Estación Sendero, en Estación Exposición y Hospital Metropolitano en las terminales del metro y la siguiente semana, para que la gente que no es de metro, sino de camión, vamos a ir a los centros comunitarios de los municipios que se acerquen a los centros comunitarios de los municipios, ahí vamos a registrarlos”.

Hernán Villarreal indicó que el programa "Ayudamos a Moverte" tiene como objetivo fomentar el uso del transporte público en el estado y que las personas que utilizan el vehículo para salir tengan esta opción, y disminuya el uso de coches particulares.

Además del apoyo a las personas que perciben un ingreso menor a dos salarios mínimos al mes; es decir, que es una ayuda para las personas que se tienen que trasladar a alguna parte del estado y esto representa un gasto considerable.

“Nosotros estamos en el entendido de que si lo vas y lo solicitas es porque lo necesitas. Así es y además es un apoyo que está dando. Queremos que se usen los camiones, queremos que realmente la gente que usa auto no use tanto el auto y los que no salen porque no les alcanza, les alcance”, añadió Villarreal.

Comentarios