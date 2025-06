Seguiré trabajando por Nuevo León, afirma 'Mike' Flores

En un video, el ahora exdiputado local de Movimiento Ciudadano, Miguel Flores Serna, dijo que deja la curul con la satisfacción de dejar un Congreso funcionando.

Sostuvo que gracias a sus oficios políticos hoy Nuevo León tiene Fiscal General y Presupuesto de egresos, ya que eso se aprobó y destrabó en su gestión.

Además, sostuvo, actualmente existe un diálogo entre las bancadas del Congreso y el gobernador, lo cual estaba dinamitado hasta antes de que él estuviera en el cargo.

Flores Serna pidió licencia a su encargo de diputado para irse a otro cargo, pero no reveló cuál; en el video señaló que seguirá trabajando por el estado y que pronto revelaría desde cuál posición.

“¿Qué ha habido? Hoy (ayer) tomaré licencia como diputado y dejaré el congreso. Es complicado decirles esto porque ser diputado local de Nuevo León ha sido mi mayor honor y el mayor reto de mi vida profesional hasta ahora.

“Desde el primer día trabajé con una sola convicción, que a Nuevo León siempre le vaya mejor. Me voy tranquilo porque el congreso está funcionando y se lograron cosas importantes: puedo decir que puse todo de mi parte para que saliera adelante el presupuesto, para que ahora tengamos un fiscal general y sobre todo para que regresara el diálogo entre el Congreso y el Ejecutivo.

“Agradezco a mis compañeras y compañeros de la bancada, el mejor equipo con el que pude coincidir, un equipo muy trabajador y de quienes se ha aprendido muchísimo”, señaló.

El exlegislador dijo que se va con la satisfacción de que se privilegió el bien del estado por encima de los intereses político-partidistas.

“También a las y los legisladores de diferentes bancadas, porque más allá de las diferencias políticas supimos construir acuerdos por el bien del estado y sobre todo gracias a la gente, a quienes confiaron en mí, a quienes escucharon, a quienes me escribieron, me hablaron en la calle o me siguieron en redes. Ustedes hicieron que sin duda todo esto valiera la pena. Hoy cierro este capítulo siendo una mejor persona.

“Y aunque dejo el Congreso, no dejo mi compromiso con Nuevo León. Desde donde esté voy a seguir trabajando por este estado, como siempre lo he hecho.

“Lo que viene aún no está escrito, pero seguro nos volveremos a encontrar. “Gracias de corazón, su amigo Mike Flores”, indicó.

