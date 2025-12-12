Podcast
Nuevo León

Seguros Axa saca de cobertura a Hospital Ángeles por mala praxis

Esta decisión parte desde que usuarios en redes sociales denunciaron ser víctimas de un mal manejo, pese a que dicha empresa abarca un gran número de clientes

  • 12
  • Diciembre
    2025

Debido a presuntas malas prácticas como inflar costos por encima del mercado, cobrar estudios dos veces y hasta la sembrar en las cuentas servicios que el asegurado no utilizó, la aseguradora Axa México rompió con el Hospital Ángeles.

Esto lo dieron a conocer agentes de seguros quienes recibieron una notificación oficial de la aseguradora la cual es avisó que la hospitales de esa cadena ya no están dentro de su cobertura.

Los brokers dieron a conocer el hecho en redes sociales donde afirmaron que se trata de una situación grave para la empresa hospitalaria pues Axa Seguros cubre un amplio sector de asegurados en Nuevo León y el país.

En redes, el experto en seguros Rubén Olivier dijo que esta situación “ya se veía venir” debido a que empresas como Hospital Ángeles han hecho del sistema de salud privada una situación “insostenible”

“Truena la relación de Axa con el grupo de hospitales Ángeles; recibimos este comunicado oficial esta semana: ´te informamos que todos los hospitales Ángeles a nivel nacional dejarán de estar disponibles para pago directo o programación de servicio de nuestros asegurados”

“A ver, esto es una noticia importantísima: una de las aseguradoras más grandes de México rompe su relación con el grupo hospitalario más grande de México.

“Hemos estado insistiendo que los altos costos de abusos de hospitales y proveedores médicos han hecho que el sistema sistema privado de salud se vuelve insostenible y que la gente deje deje de pagar sus pólizas por los altos costos”, dijo Olivier.

El comunicado, que es del 6 de diciembre pasado, no se ha publicado en la página de la aseguradora, pero los brokers lo han mostrado en sus videos donde explican lo que esto significa y el por que Axa sacó de su cobertura a Hospital Ángeles.  

Por su parte, la experta Alejandra Lleneras, también publicó en redes que esta situación sólo trae más perjuicio para los asegurados.

“En los últimos días se ha hablado mucho del retiro de convenio entre Axxa y la cadena de hospitales del Grupo Ángeles, pero muy pocos están explicando por qué estamos llegando a este punto.

“La realidad es que, desde hace años, en algunos hospitales se vienen detectando prácticas que inflan las cuentas de manera importante como costos hospitalarios por muy encima del mercado, estudios duplicados, medicamentos no homologados, insumos con sobrecosto e inclusive servicios que ni siquiera usó el asegurado, pero aparecen en la factura.

“Todo esto genera algo clave: más siniestros, primas más altas y las pólizas cada vez más caras para todos los asegurados.

“El sistema se vuelve insostenible y situaciones como las que tomó Axa empiezan a aparecer no siempre porque quieran sino porque los números pues ya no dan”, indicó.


Comentarios

