Cerrar X
DSC_0846_a402fa9ec7
Nuevo León

Senado alista revisión del T-MEC con foros en todo el país

El Senado definió un plan de trabajo y realizará foros en las 32 entidades para preparar una postura nacional ante la revisión del T-MEC en 2026.

  • 08
  • Octubre
    2025

El Senado de la República, a través de la Comisión de Seguimiento al T-MEC, avanza en los trabajos preparatorios rumbo a la revisión del tratado en 2026.

El senador Waldo Fernández informó que se definió un plan de trabajo en coordinación con el Centro de Estudios Gilberto Bosques.

Como parte clave del proceso, se realizarán foros en las 32 entidades federativas, con la participación de sectores productivos, empresariales, laborales, académicos y sociales.

El objetivo es construir un diagnóstico nacional que permita a México llegar con una postura sólida, informada y unificada.

El Senado reiteró su compromiso de defender el interés nacional y reflejar las prioridades del país en la revisión del acuerdo comercial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T115239_342_56b0abf30e
México estableció 'buen mecanismo de diálogo político': SRE
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T113211_641_1395a3cdb3
Aborda Von der Leyen inversiones en energías limpias en Colombia
EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T090357_127_49b559b681
Política arancelaria sirve para traer la paz al mundo: Trump
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_09_T145105_210_b05989aca0
Denuncian entrega de 151 cuerpos a universidades de Jalisco
tesla_eua_893e4512d2
Investiga EUA de nuevo a Tesla por fallas en conducción autónoma
EH_UNA_FOTO_9f4b5975c1
Suspenden paso vehicular en vados por crecientes de ríos
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_07_T140431_252_b94d42d85f
Prevé estado que llueve 'un mundo' de agua en zona metropolitana
Whats_App_Image_2025_10_07_at_6_31_44_PM_ebada57abf
Congreso exige investigar a KOHLER por acaparar agua
nl_catujanes_fad9eb3156
Vecinos acusan que Catujanes bloqueó una cañada natural
publicidad
×