Senado alista revisión del T-MEC con foros en todo el país

El Senado de la República, a través de la Comisión de Seguimiento al T-MEC, avanza en los trabajos preparatorios rumbo a la revisión del tratado en 2026.

El senador Waldo Fernández informó que se definió un plan de trabajo en coordinación con el Centro de Estudios Gilberto Bosques.

Como parte clave del proceso, se realizarán foros en las 32 entidades federativas, con la participación de sectores productivos, empresariales, laborales, académicos y sociales.

El objetivo es construir un diagnóstico nacional que permita a México llegar con una postura sólida, informada y unificada.

El Senado reiteró su compromiso de defender el interés nacional y reflejar las prioridades del país en la revisión del acuerdo comercial.

