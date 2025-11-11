Cerrar X
trhnzy_24f53e333c
Nuevo León

Senador defiende industria de NL en visita a FRISA

Waldo Fernández visitó las instalaciones de la empresa FRISA, donde reiteró su compromiso para defender los intereses de la industria de Nuevo León en T-MEC

  • 11
  • Noviembre
    2025

El senador Waldo Fernández, presidente de la Comisión de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC, realizó una visita a las instalaciones de la empresa FRISA, donde reiteró su compromiso de defender los intereses de la industria de Nuevo León ante la próxima revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, prevista para 2026.

“FRISA es una empresa orgullosamente regiomontana y 100% mexicana, que en 54 años se ha consolidado como referencia mundial en el sector del acero. Esta empresa representa el espíritu regiomontano: trabajo, innovación y responsabilidad”, expresó el legislador durante el recorrido.

Fernández destacó que la industria neoleonesa juega un papel estratégico en el comercio internacional, por lo que su labor en el Senado se enfocará en asegurar condiciones justas, competitivas y sostenibles para el desarrollo económico del estado.

“Estaré cercano a los empresarios y a las y los trabajadores de Nuevo León. Defenderé sus intereses y su competitividad frente a la revisión del T-MEC. Nuestro estado debe mantener condiciones que impulsen su crecimiento y fortalezcan su presencia global”, subrayó.

Fundada en 1971 como un pequeño taller de forja, FRISA se ha convertido en un referente global en la fabricación de componentes forjados y aceros especiales, con presencia en más de 60 países de América, Europa y Asia.

Actualmente opera siete plantas productivas en México y genera más de 3 mil empleos directos, siendo el único productor nacional de aceros de media y alta aleación.


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

corralongrua_779b43ba95
Beneficia Juárez con 'Descuentos a la Orden' a automovilistas
uildfi_9039b0bd3e
Cae célula criminal en Linares durante operativo Muralla
INFO_7_UNA_FOTO_4_d02a3189a4
Inicia primer Operativo Carrusel de la Temporada Invernal en NL
publicidad

Últimas Noticias

etrhw5rhb_bf61848db7
Trabajadores de AHMSA amenazan con desobediencia civil
Capturarghrgherherhe_2624fc0bf9
Privilegian becas sobre inversión en instituciones: diputada
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T131711_650_3c7857f094
Adele debutará en cine con 'Cry to Heaven' de Tom Ford
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×