Señala Gerardo Escamilla que desapariciones ocurren en Reynosa

Tras el reporte que la desaparición de tres personas había sido en un ejido de Nuevo León, el Secretario de Seguridad del Estado, Gerardo Escamilla, aseguró que el reporte de desaparición y el hallazgo de estos fue en Reynosa.

El día de ayer se dio a conocer que, presuntamente, habían sido detenidos en un retén dentro de Nuevo León, pero la detención fue por personal que decía pertenecer a la Fiscalía de Reynosa, lo cual Escamilla desmintió.

“Quiero aclarar que la información que salió no es correcta, la carretera a Reynosa no ha tenido este tipo de delitos, suceden en el estado vecino (Tamaulipas) y ya estamos en coordinación con las autoridades estatales de por allá para compartirnos información y priorizarlo. “Nosotros seguiremos reforzando, en unos días más se va a reforzar la división caminos y vamos a tener más presencia permanente y notoria tanto terrestre como aérea y vamos a poder tener esa certeza que la ciudadanía espera de nosotros, pero desafortunadamente es en Reynosa donde han sucedido los eventos”, dijo Gerardo Escamilla.

El Secretario también agregó que ya están trabajando en coordinación con Tamaulipas para poder dar con los responsables de este secuestro.

“Es un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, estamos trabajando con ellos para dar con los responsables, entonces es un evento que no pudiéramos decir que ellos son los responsables. “Es un grupo criminal que opera tanto en Tamaulipas, como Coahuila y Nuevo León, así que tenemos que combatirlo entre todos”, agregó el secretario.

Fue el pasado sábado que dos hombres y una mujer originarios de Allende, Nuevo León, fueron reportados como desaparecidos, luego de visitar el municipio de Reynosa, en Tamaulipas, para ir por un tráiler.

Fue el jueves 23 de octubre que se reportó la localización de las tres personas, quienes presentaban golpes en diferentes partes del cuerpo y la cara.

Comentarios