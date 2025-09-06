Cerrar X
9acf6295_2b99_411a_b774_9b848685d6d8_1895265aa6
Nuevo León

Sheinbaum reúne multitud en Monterrey previo a su informe

A menos de una hora de que inicie el informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Explanada de los Héroes luce abarrotada de simpatizantes

  • 06
  • Septiembre
    2025

A menos de una hora de que inicie el informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Explanada de los Héroes luce abarrotada de simpatizantes.

Desde jóvenes que acudieron solos, hasta parejas y familias completas, se concentraron frente al Palacio de Gobierno para escuchar a la mandataria federal rendir cuentas en su primer año de gestión.

Tanto una parte de la Macroplaza como la Explanada de los Tres Museos fueron ocupadas por cientos de personas que, con banderas, música y cartelones, dieron colorido al espacio y buscaron hacerse visibles ante la presidenta de México.

d0581178-ae5b-4a88-8af0-f4c5aec50632.jfif

Sheinbaum compartirá hoy, como parte de  su visita a diferentes estados por el primer informe de gobierno, los proyectos que han beneficiado a Nuevo León.

El gobernador Samuel García adelantó que la presidenta anunciará el arranque de obra del Tren del Norte y proyectos rumbo al Mundial 2026.

Elementos militares esperan esta tarde lluviosa el arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum a Nuevo León. 

cd2348d0-9073-42b8-a0b5-a31eadddc49d.jfif

Su arribo a la Base Aérea Militar(BAM), Número 14, está previsto para después de las 17:30 horas. 

Está fortaleza pertenece a la Fuerza Aérea Mexicana, y se ubica frente al Campo Militar, en el municipio de Salinas Victoria.

La mandataria nacional viene a Nuevo León para presidir, en la Explanada de los Héroes, en Monterrey, un acto masivo de  rendición de cuentas, a propósito de su Primer Informe de Gobierno.

Con información de Olivia Martínez.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Sheinbaum_0ea8283791
Visitará Sheinbaum Coahuila, Tamaulipas y Veracruz este domingo
IMG_8604_912a30a304
Buenos resultados en NL son gracias a la coordinación: Sheinbaum
Captura_6961f45b6c
Sheinbaum llega a Nuevo León para encabezar acto en Macroplaza
publicidad

Últimas Noticias

77d745c68749aea4c5b55ad6f44085d41449628dw_256706b5c2
Profeco y Seat alertan y llaman a revisión a más 7 mil vehículos
20250907_02_suspende_chatarrera_derrame_04_f37f76704b
Clausura División Ambiental chatarrera por derrame de ácidos
AP_25250690413736_8d8547474f
Trump exige que Hamás acepte acuerdo y libere rehenes
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_09_06_T104333_050_0ac3171bc9
Frente frío traerá fuertes lluvias a Nuevo León
nl_presa_cerro_prieto_858e80375b
Ante panorama seco en NL: Urgen obras hídricas de largo alcance
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_f7e45ec153
Ángela Aguilar cancela conciertos por baja venta de boletos
publicidad
×