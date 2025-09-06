Sheinbaum reúne multitud en Monterrey previo a su informe

A menos de una hora de que inicie el informe regional de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Explanada de los Héroes luce abarrotada de simpatizantes.

Desde jóvenes que acudieron solos, hasta parejas y familias completas, se concentraron frente al Palacio de Gobierno para escuchar a la mandataria federal rendir cuentas en su primer año de gestión.

Tanto una parte de la Macroplaza como la Explanada de los Tres Museos fueron ocupadas por cientos de personas que, con banderas, música y cartelones, dieron colorido al espacio y buscaron hacerse visibles ante la presidenta de México.

Sheinbaum compartirá hoy, como parte de su visita a diferentes estados por el primer informe de gobierno, los proyectos que han beneficiado a Nuevo León.

El gobernador Samuel García adelantó que la presidenta anunciará el arranque de obra del Tren del Norte y proyectos rumbo al Mundial 2026.

Elementos militares esperan esta tarde lluviosa el arribo de la presidenta Claudia Sheinbaum a Nuevo León.

Su arribo a la Base Aérea Militar(BAM), Número 14, está previsto para después de las 17:30 horas.

Está fortaleza pertenece a la Fuerza Aérea Mexicana, y se ubica frente al Campo Militar, en el municipio de Salinas Victoria.

La mandataria nacional viene a Nuevo León para presidir, en la Explanada de los Héroes, en Monterrey, un acto masivo de rendición de cuentas, a propósito de su Primer Informe de Gobierno.

Con información de Olivia Martínez.

